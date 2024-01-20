Важное заявление для уфимцев сделали в Госкомитете по ЧС

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По данным БашУГМС на территории г. Уфы с 20.00 20 января до 20.00 21 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7°, днем -3, -5°.
Госкомитет по ЧС в указанный период настоятельно рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, а также сохранять бдительность при нахождении рядом со зданиями, особенно оснащенных табличкой «Осторожно! Сход снега!».
Автовладельцам рекомендуется воздержаться от парковки в местах, где имеются насаждения, линии электропередачи, ненадежные постройки и т. д.