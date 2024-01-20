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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Жителей Башкирии предупреждают об усилении ветра до 18 метров в секунду

Важное заявление для уфимцев сделали в Госкомитете по ЧС

20 января 2024, 12:16
Фото: 1MI

Жителей Башкирии предупреждают об усилении ветра до 18 метров в секунду

В ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия, проинформировали в пресс-службе ведомства.

По данным БашУГМС на территории г. Уфы с 20.00 20 января до 20.00 21 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5, -7°, днем -3, -5°.

Госкомитет по ЧС в указанный период настоятельно рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, а также сохранять бдительность при нахождении рядом со зданиями, особенно оснащенных табличкой «Осторожно! Сход снега!».

Автовладельцам рекомендуется воздержаться от парковки в местах, где имеются насаждения, линии электропередачи, ненадежные постройки и т. д.

#Общество#Происшествия#Город#Ветер#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Сильный ветер
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