Важное заявление для уфимцев сделали в Госкомитете по ЧС

Госкомитет по ЧС в указанный период настоятельно рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, а также сохранять бдительность при нахождении рядом со зданиями, особенно оснащенных табличкой «Осторожно! Сход снега!».