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Сильный ветер

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Три района из-за снега перекрыли дороги в Башкирии
16 декабря, 12:18
Трассы закрывают в Башкирии
10 ноября, 10:36
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Башкирию будет штормить
В Башкортостане объявлено предупреждение о сильных ливнях, дождях, грозах и даже крупном граде, сообщает региональное МЧС.
7 июня, 08:58
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
Башкирию ждет штормовой ветер на 10 баллов по Бофорту
Спасатели Республики Башкортостан выпустили экстренное уведомление.
11 мая, 07:03
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Пользователи соцсетей делятся снимками необычно красочного для мая неба. Многие сравнили картины на небосводе с северным сиянием.
11 мая, 04:46
Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера
8 мая, 12:32
Две школы в Башкирии пострадали от ветра: ведется ремонт
6 мая, 08:45
Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки
6 мая, 04:46
Штормовое предупреждение в Уфе: известно о первых пострадавших от непогоды
24 апреля, 05:50
Важное заявление для уфимцев сделали в Госкомитете по ЧС
В ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия, проинформировали в пресс-службе ведомства.
20 января, 12:16
2023
В Уфу придут дожди и ветер с порывами до 17 м/c
Об ухудшении погодных условий сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.
12 ноября 2023, 09:10
Погода в Уфе резко ухудшится в конце текущей недели
В Уфе прогнозируется похолодание до +3 градусов, а также дожди и сильный ветер, информирует Госкомитет по ЧС.
8 октября 2023, 10:51
В Уфе сильный ветер сорвал крышу здания
Накануне вечером, после аномально жаркой погоды, Уфу накрыл дождь с грозой и сильный ветер. Вместе с последним погодным явлением пришли и разрушения.
11 июля 2023, 03:49
Везде стекло: ураган после 40-градусной жары вырвал окна в многоэтажке в Уфе
Инцидент произошел сегодня, 10 июля, в Демском районе Уфы, сообщают читатели Mkset.
10 июля 2023, 13:51

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