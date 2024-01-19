В Уфе прошли крещенские купания

Напомним, в Уфе в этом году было открыто семь купелей. Как сообщили ранее в пресс-службе администрации Уфы, территорию каждой купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернуты пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.