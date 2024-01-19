mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

За ночь купели Уфы посетило свыше трех тысяч человек

В Уфе прошли крещенские купания

19 января 2024, 03:28
Фото: 1MI

За ночь купели Уфы посетило свыше трех тысяч человек

Подробности о том, как прошли крещенские купания в ночь с 18 на 19 января в Уфе, раскрыли в пресс-службе УГЗ.

По состоянию на 06:00, городские купели посетило 3 064 человека, окунулось 2 074 человека.

Фото: УГЗ Уфы.

Отмечается, что ночные купания прошли без происшествий. Службы продолжают работать на местах.

Напомним, в Уфе в этом году было открыто семь купелей. Как сообщили ранее в пресс-службе администрации Уфы, территорию каждой купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернуты пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.

#Общество#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов#Крещение Господне
Подпишитесь
Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о беспорядках в Башкирии
Сегодня, 10:48
Девять участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова* в Баймаке арестовали
Сегодня, 08:37
«Не получилось впихнуться»: в очередной раз уфимские автобусы оказались переполнены
Сегодня, 09:34
Участники митинга в Уфе попытались остановить автобус с задержанными
Сегодня, 08:00
«Моя личная вина»: Радий Хабиров высказался о Фаиле Алсынове* и событиях в Баймаке
Вчера, 07:58
Что известно о Фаиле Алсынове* и за что его приговорили к четырем годам колонии
17 января, 14:50