В Уфе прошли крещенские купания

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По состоянию на 06:00, городские купели посетило 3 064 человека, окунулось 2 074 человека.
Отмечается, что ночные купания прошли без происшествий. Службы продолжают работать на местах.
Напомним, в Уфе в этом году было открыто семь купелей. Как сообщили ранее в пресс-службе администрации Уфы, территорию каждой купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернуты пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.