mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Крещение Господне

Выбрать дату
2025
В Уфе проходят Крещенские купания
19 января, 03:45
Крещенские купели откроют в 56 районах Башкирии
17 января, 07:19
Погода на выходные в Уфе
16 января, 22:28
Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь
16 января, 13:34
2024
В Уфе прошли крещенские купания
Подробности о том, как прошли крещенские купания в ночь с 18 на 19 января в Уфе, раскрыли в пресс-службе УГЗ.
19 января 2024, 03:28
В Уфе вновь изменится график работы автобусов
16 января 2024, 10:03
Мэрия Уфы озвучила список улиц, по которым нельзя будет проехать в день Крещения
Ограничения коснутся нескольких районов города.
16 января 2024, 06:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика