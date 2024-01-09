mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Уфе ко дню Крещения Господня оборудуют семь купелей

Стали известны места организации купелей на Крещение Господне в Уфе

9 января 2024, 12:30
Фото: 1MI

В Уфе ко дню Крещения Господня оборудуют семь купелей

Месторасположения иорданей назвали в пресс-службе администрации Уфы.

Уже в следующую пятницу, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне. Праздник традиционно связан с окунаниями в купели, которые в этом году оборудуют во всех семи районах Уфы.

В Демской районе купель будет расположена на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий».

В Калининской районе — на левом берегу реки Уфа в районе Князевской переправы.

В Кировском районе окунуться можно будет на реке Белой рядом с СОК «Юность» (ул. Набережная, 122).

В Ленинском районе предусмотрено место так же на реке Белой — в створе улицы Воронежской.

В Октябрьском районе — в районе пляжа «Берег солнца», ориентир — улица Набережная реки Уфы, 9.

В Орджоникидзевском района купель расположится на берегу реки Белой. Ориентир — первая автопарковка на территории СОК «Биатлон».

В Советском районе иордань будет на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.

Отмечается, что на территорию каждой купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернут пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.

#Общество#Город#Администрация Уфы#Новости Уфы#Православие#Купание#Азамат Нухов#Православная церковь
Подпишитесь
Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе
Сегодня, 08:24
«Я замучился»: Хабиров пригрозил уволить нескольких главврачей и замглавы минздрава
Сегодня, 07:54
Видео. Осторожно, двери не закрываются: Уфимцы жалуются на переполненные автобусы
Сегодня, 07:02
Видео. Квартира, покрытая плесенью: Уфимка пожаловалась Хабирову на известного застройщика
Сегодня, 06:34
Судостроительная компания в Башкирии задолжала работникам более 17 млн рублей
Сегодня, 05:04
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08