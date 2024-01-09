Стали известны места организации купелей на Крещение Господне в Уфе

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Уже в следующую пятницу, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне. Праздник традиционно связан с окунаниями в купели, которые в этом году оборудуют во всех семи районах Уфы.
В Демской районе купель будет расположена на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий».
В Калининской районе — на левом берегу реки Уфа в районе Князевской переправы.
В Кировском районе окунуться можно будет на реке Белой рядом с СОК «Юность» (ул. Набережная, 122).
В Ленинском районе предусмотрено место так же на реке Белой — в створе улицы Воронежской.
В Октябрьском районе — в районе пляжа «Берег солнца», ориентир — улица Набережная реки Уфы, 9.
В Орджоникидзевском района купель расположится на берегу реки Белой. Ориентир — первая автопарковка на территории СОК «Биатлон».
В Советском районе иордань будет на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.
Отмечается, что на территорию каждой купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, пути подходов оснастят деревянными настилами и покрытиями. Также развернут пункты обогрева, места для переодеваний, точки питания и организуют дежурство спасателей.