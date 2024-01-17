За беспорядки в Баймаке взялся особый отдел следкома

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Пресс-служба Следственного управления СК России по Башкирии заявила о возбуждении уголовного дела из-за событий в Баймаке. Ранее сообщалось, что о возбуждении уголовного дела заявило МВД по республике.
Напомним, сегодня в Баймаке оглашался приговор Фаилю Алсынову*, обвиняемому в экстремизме и разжигании розни. Недовольство граждан решением суда обернулось в противостояние, в котором силовики применили слезоточивый газ и дубинки. На данный момент народ разошёлся по домам, а Алсынова увезли из Баймака в Белорецк.
Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ («организация и участие в массовых беспорядках») и части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).
Следователи считают, что в соцсетях и мессенджерах неустановленные организаторы заранее размещали призывы к населению Башкирии участвовать в протестных акциях у здания Баймакского районного суда. В релизе сообщается, что из-за произошедших беспорядков пострадали несколько человек, в числе которых — сотрудники правоохранительных органов.
Сейчас следователи и полиция пытаются установить всех фигурантов дела.
* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.