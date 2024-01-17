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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Баймаке после оглашения приговора Фаилю Алсынову* пострадали правоохранители

За беспорядки в Баймаке взялся особый отдел следкома

17 января 2024, 13:26
Фото: 1MI

В Баймаке после оглашения приговора Фаилю Алсынову* пострадали правоохранители

Следователи пытаются установить участников и организаторов акции в Баймаке.

Пресс-служба Следственного управления СК России по Башкирии заявила о возбуждении уголовного дела из-за событий в Баймаке. Ранее сообщалось, что о возбуждении уголовного дела заявило МВД по республике.

Напомним, сегодня в Баймаке оглашался приговор Фаилю Алсынову*, обвиняемому в экстремизме и разжигании розни. Недовольство граждан решением суда обернулось в противостояние, в котором силовики применили слезоточивый газ и дубинки. На данный момент народ разошёлся по домам, а Алсынова увезли из Баймака в Белорецк.

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки
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Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ («организация и участие в массовых беспорядках») и части 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

Следователи считают, что в соцсетях и мессенджерах неустановленные организаторы заранее размещали призывы к населению Башкирии участвовать в протестных акциях у здания Баймакского районного суда. В релизе сообщается, что из-за произошедших беспорядков пострадали несколько человек, в числе которых — сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас следователи и полиция пытаются установить всех фигурантов дела.

* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Следком#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров#Баймак
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