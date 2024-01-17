За беспорядки в Баймаке взялся особый отдел следкома

Напомним, сегодня в Баймаке оглашался приговор Фаилю Алсынову*, обвиняемому в экстремизме и разжигании розни. Недовольство граждан решением суда обернулось в противостояние, в котором силовики применили слезоточивый газ и дубинки. На данный момент народ разошёлся по домам, а Алсынова увезли из Баймака в Белорецк.