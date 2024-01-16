В Башкирии дети вынуждены замерзать в неотапливаемой школе

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В селе под Стерлитамаком дети вынуждены обучаться в классах без отопления. По словам родителей учеников, они вынуждены учиться в куртках по 7-8 часов в день.
В комментариях под публикацией Радия Хабирова в соцсетях появилось обращение родителей учащихся из села Айгулево Стерлитамакского района. Они просят главу региона помочь с проблемой отопления. Весной 2023 года в филиале села Айгулево МОБУ СОШ с. Новофёдоровка случилась авария в сетях отопления, из-за чего «у половины классов стало отсутствовать отопление».
— Сейчас в морозы и метели, температура в классах достигает +7-13°.
Чтобы дети совсем не замерзали, в классах подключили электрические обогреватели. Но и они не справляются — дует из окон, полы — ледяные. Вызывает вопросы и безопасность использования электрических обогревателей.
— О каком качественном образовании может идти речь, если комфортные условия для наших детей абсолютно не созданы.
Неравнодушные родители обратили внимание, что СанПиН от 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») требует, чтобы в классах температура была в диапазоне от +18 до +24°С.
Чтобы дети совсем не замерзали, в классах подключили электрические обогреватели. Но и они не справляются — дует из окон, полы — ледяные. Вызывает вопросы и безопасность использования электрических обогревателей.
— О каком качественном образовании может идти речь, если комфортные условия для наших детей абсолютно не созданы.
Неравнодушные родители обратили внимание, что СанПиН от 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») требует, чтобы в классах температура была в диапазоне от +18 до +24°С.
Жалобы родителей в Уфимском районе привели к тому, что детский сад, делящий помещения со школой, проверил Роспотребнадзор. Районная администрация несколько лет обещает новые здания, но с мёртвой точки дело не сдвинулось.