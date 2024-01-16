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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Родители учеников одной из школ в Башкирии пожаловались на холодные кабинеты

В Башкирии дети вынуждены замерзать в неотапливаемой школе

16 января 2024, 04:02
Фото: 1MI

Родители учеников одной из школ в Башкирии пожаловались на холодные кабинеты

15 января районная администрация отправила комиссию, которая должна была проверить истинное положение дел.

В селе под Стерлитамаком дети вынуждены обучаться в классах без отопления. По словам родителей учеников, они вынуждены учиться в куртках по 7-8 часов в день.

В комментариях под публикацией Радия Хабирова в соцсетях появилось обращение родителей учащихся из села Айгулево Стерлитамакского района. Они просят главу региона помочь с проблемой отопления. Весной 2023 года в филиале села Айгулево МОБУ СОШ с. Новофёдоровка случилась авария в сетях отопления, из-за чего «у половины классов стало отсутствовать отопление».

— Сейчас в морозы и метели, температура в классах достигает +7-13°.

Чтобы дети совсем не замерзали, в классах подключили электрические обогреватели. Но и они не справляются — дует из окон, полы — ледяные. Вызывает вопросы и безопасность использования электрических обогревателей.

— О каком качественном образовании может идти речь, если комфортные условия для наших детей абсолютно не созданы.

Неравнодушные родители обратили внимание, что СанПиН от 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») требует, чтобы в классах температура была в диапазоне от +18 до +24°С.

Фото: Оксана А. / vk.com

Чтобы дети совсем не замерзали, в классах подключили электрические обогреватели. Но и они не справляются — дует из окон, полы — ледяные. Вызывает вопросы и безопасность использования электрических обогревателей.

— О каком качественном образовании может идти речь, если комфортные условия для наших детей абсолютно не созданы.

Неравнодушные родители обратили внимание, что СанПиН от 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях») требует, чтобы в классах температура была в диапазоне от +18 до +24°С.

Жалобы родителей в Уфимском районе привели к тому, что детский сад, делящий помещения со школой, проверил Роспотребнадзор. Районная администрация несколько лет обещает новые здания, но с мёртвой точки дело не сдвинулось.

Нехватка спальных мест в детском саду под Уфой заинтересовала роспотребнадзор
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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Школа#Идэль Гумеров#Стерлитамакский район
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