В Башкирии дети вынуждены замерзать в неотапливаемой школе

В комментариях под публикацией Радия Хабирова в соцсетях появилось обращение родителей учащихся из села Айгулево Стерлитамакского района. Они просят главу региона помочь с проблемой отопления. Весной 2023 года в филиале села Айгулево МОБУ СОШ с. Новофёдоровка случилась авария в сетях отопления, из-за чего «у половины классов стало отсутствовать отопление».