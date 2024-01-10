Под Бирском из реки достали фуру, провалившуюся под лёд

Вчера сотрудники Гострудинспекции начали расследование происшествия, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. Сегодня спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям и работники речного порта «Бирск» начали вытягивать фуру из воды. Для этого были прицеплены тросы под раму грузовика, которые с помощью лебёдки должны вытащить машину. Спустя 50 минут автомобиль был на суше.