Под Бирском из реки достали фуру, провалившуюся под лёд

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Под Бирском спасатели и работники речного порта извлекли из-подо льда реки Белой потонувшую фуру.
Напомним, в ночь на 7 января грузовик выехал на ледовую переправу, однако не доехал до противоположного берега и провалился. Дальнобойщик, работавший на компанию из Набережных Челнов, погиб. Наиболее вероятной причиной трагедии является перегруз.
Вчера сотрудники Гострудинспекции начали расследование происшествия, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. Сегодня спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям и работники речного порта «Бирск» начали вытягивать фуру из воды. Для этого были прицеплены тросы под раму грузовика, которые с помощью лебёдки должны вытащить машину. Спустя 50 минут автомобиль был на суше.