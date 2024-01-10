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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Башкирии спасатели вытащили из реки фуру, принадлежащую фирме из Татарстана

Под Бирском из реки достали фуру, провалившуюся под лёд

10 января 2024, 15:14
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии

В Башкирии спасатели вытащили из реки фуру, принадлежащую фирме из Татарстана

Почти час ушёл на извлечение грузовика из-подо льда.

Под Бирском спасатели и работники речного порта извлекли из-подо льда реки Белой потонувшую фуру.

Напомним, в ночь на 7 января грузовик выехал на ледовую переправу, однако не доехал до противоположного берега и провалился. Дальнобойщик, работавший на компанию из Набережных Челнов, погиб. Наиболее вероятной причиной трагедии является перегруз.

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Вчера сотрудники Гострудинспекции начали расследование происшествия, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося. Сегодня спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям и работники речного порта «Бирск» начали вытягивать фуру из воды. Для этого были прицеплены тросы под раму грузовика, которые с помощью лебёдки должны вытащить машину. Спустя 50 минут автомобиль был на суше.

#Происшествия#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС#Бирск#Идэль Гумеров#Госкомитет по ЧС
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