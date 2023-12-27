Неэффективные расходы: чиновники рассказали об «оптимизации» школы под Уфой

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Жители села Таптыково Уфимского района обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на нехватку мест в школе.
Дело в том, что в селе детский сад и общеобразовательная школа соединены в одном здании, что приводит к неудобствам как учащимся, так и дошкольникам.
— Звонки в тихий час, бесконечный шум на переменах, всё это мешает воспитанникам детского сада. — Лилиана Х.-Г.
Из-за нехватки спальных мест для воспитанников детского сада, родителям приходится покупать раскладушки. Нехватка шкафчиков приводит к необходимости хранить вещи в подписанных контейнерах. Количество детей в школе, по словам пользовательницы, увеличивается с каждым годом.
К недовольству женщины присоединились другие граждане. По их мнению, застройка района должна синхронизироваться с развитием инфраструктуры. Отдельной проблемой Лилиана Х.-Г. назвала нехватку кадров:
У нас штат сотрудников садика 6 человек, которые умудряются, как белки в колесе, делать всё в этом маленьком помещении, от утренников до других мероприятий! Точно такое же отношение к нашим детям и в школе от учителей! — Лилиана Х.-Г.
Редакция mkset.ru отправила в администрацию Уфимского района запрос о том, почему школа и детский сад совмещены в одном здании. Также мы попросили чиновников разъяснить планы по строительству новой школы и детского сада.
Ответа пришлось ждать больше месяца. 25 декабря Управление образования районной администрации рассказало, что в 2014 году МОБУ ООШ с. Таптыково было присоединено в качестве филиала к МОБУ СОШ с. Нижегородка. Сделано это было с целью «устранить неэффективные расходы и недостаток квалифицированных кадров». Десятиклассники вынуждены были обучаться в нижегородской школе, для этого выделили школьный автобус.
В 2012 году здание детского сада было закрыто из-за признания его аварийным. В школе открыли две группы на 43 места. Районные власти считают, что нарушений при этом нет, так как СанПиН позволяет «оборудование спален раскладными кроватями» и оборудование места для сна в игровом помещении.
Строительство новой социальной инфраструктуры действительно заложено в планы. Так, по проектной документации Таптыковского сельсовета от 2017 и 2019 года предусмотрено размещение детского сада с начальной школой (по 45 мест), общеобразовательной школы (310 мест) и детского сада (140 мест).
Но по словам местных жителей планы построить новый детский не сдвигаются «с мёртвой точки». Ранее власти говорили, что подобран земельный участок под строительство школы, объединенной с детским садом.
Источники финансирования и сроки строительства не определены.
Проблема отсутствия инфраструктуры актуальна для других частей столичной агломерации. Например, возле Дёмы планируется строительство 3 высоток, но когда будут построены школы, неизвестно.