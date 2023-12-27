Неэффективные расходы: чиновники рассказали об «оптимизации» школы под Уфой

Ответа пришлось ждать больше месяца. 25 декабря Управление образования районной администрации рассказало, что в 2014 году МОБУ ООШ с. Таптыково было присоединено в качестве филиала к МОБУ СОШ с. Нижегородка. Сделано это было с целью «устранить неэффективные расходы и недостаток квалифицированных кадров». Десятиклассники вынуждены были обучаться в нижегородской школе, для этого выделили школьный автобус.