Таинственные Святки: рассказываем как узнать имя своего суженного

А вот для тех, кто верит в магию карт, существует особенный ритуал определения источников предстоящих доходов. Задав вопрос о происхождении будущих средств и перемешав колоду, нужно левой рукой вытянуть девять карт. В зависимости от того, какая масть карт преобладает, можно получить намек на источник богатства. Так, трефы указывают на доход, заработанный усердием, пики предсказывают деньги пришедшие не совсем законным путем, черви предвещают подарки или помощь от родных, а бубны намекают на непредвиденный везучий случай, принесший прибыль.