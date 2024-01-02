Таинственные Святки: рассказываем как узнать имя своего суженного

Posted 2 января, 07:21
Published 2 января, 07:21
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Подготовьтесь к рождественскому гаданию заранее, чтобы не тратить времени на поиски необходимых предметов посреди ночи. Создайте подходящую атмосферу с приглушённым светом для привлечения мистических энергий. Вот основные предметы, которые могут понадобиться во время предсказаний:
В прошлом, девушки часто прибегали к различным способам гадания, стремясь узнать, когда же они выйдут замуж.
Одним из таких методов было катание кольца по полу: если кольцо катилось прямо к дверному порогу, это предвещало скорое замужество, в то время как его отклонение или остановка символизировали отсрочку в личной жизни.
Используя левую руку, человек, захватывает горсть риса и рассыпает его перед собой. Следующий шаг — это подсчёт рисовых зёрнышек. Если их оказывается чётное число, это может указывать на возможность близкого замужества или женитьбы. К тому же, визуально анализируя разбросанный рис, можно увидеть символы, которые, возможно, представляют первые буквы имени будущего партнёра.
Начинается с отбора всех карт с изображением валетов из колоды. Имена трех знакомых мужчин, вызывающих интерес у гадающей девушки, символически распределяются между тремя картами. Четвертый валет остается анонимным, представляя незнакомца, с которым предстоит встреча. Все четыре карты кладут на стол. Остальную колоду тасуют, снимают левой рукой и раскладывают сверху на валетов. Туз червей, обнаруженный в одной из стопок, укажет на того мужчину, с которым скоро сложатся романтические отношения.
В каждой руке девицы оказывается нить, отличительной окраски от тех, что в руках ее подруг. В то же мгновение, они зажигают их от пламени свечи, и та, чья нить быстрее сгорит до конца, обречена первой отправиться под венец.
В момент, когда часы отсчитывают начало нового дня, предсказатель выступает наружу, с левой стопы сбрасывает туфель и метает его перед собой. Направление, в которое укажет носок падшей обуви, возвестит откуда придет будущий супруг. Однако, если башмак возвратится к владельцу, брачных уз этот год явно не предвещает.
В прошлом благосостояние измерялось запасами провизии и размером семьи, тогда как сегодня мы больше ориентированы на финансовое положение. Современные способы оценки доходов могут не совпадать с устаревшими методами, но мы можем адаптировать старинные практики гадания к современности, придав им новое значение.
Возьмем, например, ритуал с двумя свечами: одна свеча помещается в миску с сахаром, другая — в миску с солью, и обе зажигаются одновременно и горят до утра. Полностью догоревшая свеча в сахаре символизирует изобилие и процветание в новом году, в то время как свеча в соли, догоревшая первой, предсказывает возможные финансовые потери.
А вот для тех, кто верит в магию карт, существует особенный ритуал определения источников предстоящих доходов. Задав вопрос о происхождении будущих средств и перемешав колоду, нужно левой рукой вытянуть девять карт. В зависимости от того, какая масть карт преобладает, можно получить намек на источник богатства. Так, трефы указывают на доход, заработанный усердием, пики предсказывают деньги пришедшие не совсем законным путем, черви предвещают подарки или помощь от родных, а бубны намекают на непредвиденный везучий случай, принесший прибыль.
Используя левую руку для тасовки и снятия карт, гадающий, последовательно переворачивает карты, произнося имена представителей сильного пола. Процесс продолжается до тех пор, пока не появится карта короля червей. Имя, сказанное в момент его появления, предсказывает имя будущего спутника.
Метод заключается в аккуратном удалении кожуры с яблока так, чтобы получилась непрерывная спираль, которую затем следует бросить за левое плечо. На какую букву по форме похожи брошенные очистки, это будет первая буква имени будущего поклонника.
Метод предлагает написание множества мужских имен на бумажках, которые необходимо положить под подушку перед сном, а по утру извлечь один, который и укажет на имя избранника.
Самый старинный способ, предполагает спросить имя первого встреченного человека на улице в полночь, полагая, что именно так зовут будущего партнера.