Секреты Новогодних традиций: рассказываем как привлечь удачу в Новый Год

Posted 31 декабря 2023,, 07:26
Published 31 декабря 2023,, 07:26
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Одна традиций предполагает тщательную уборку своего дома перед наступлением нового года, что якобы способствует привлечению удачи. Согласно народным поверьям, очищение жилища от грязи и беспорядка в преддверии Нового года может стать залогом прихода благополучия. Перед праздником полезно освободить дом от излишеств, вещей, которые не приносят пользы, и которые занимают место в вашем пространстве и жизни. Отдельное внимание стоит уделить предметам, потерявшим свою первоначальную функцию: сломанным, заклеенным, изношенным — народные верования утверждают, что они привлекают нищету. Если вы склонны верить в такие знаки, не жалейте избавиться от них.
Издревле существует поверье, что в последний день года следует избегать избавления от отходов. Верования гласят, что выбросив мусор в канун Нового года, можно невольно оттолкнуть благосостояние. Поэтому уборку рекомендуется провести до 31-го декабря. В то же время, в первый день наступившего года также предписывается воздерживаться от любых значительных хозяйственных занятий, чтобы не привлечь лишние трудности на следующие 12 месяцев.
После пышных празднований и недосыпа накануне, вряд ли у кого найдется желание приниматься за домашние дела. Согласно старинным поверьям, те, кто не сможет удержаться от уборки 1 января, рискуют провести предстоящие месяцы в борьбе с бесконечными хлопотами. Поэтому рекомендуется просто расслабиться и продолжить наслаждение праздничными блюдами, оставшимися после новогоднего вечера.
Что касается обязательств финансового характера перед наступлением Нового года, есть поверье, что нерасплаченные долги будут преследовать вас весь следующий год. Но если речь идет о серьезных кредитах, которые и так предполагают длительную выплату, то особого смысла переживать нет. Впрочем, если есть возможность, стоит избавиться от мелких долгов, например, возвращение небольшой суммы соседу, чтобы в новом году начать всё с чистого листа.
Зачастую мы следуем принципу: «как Новый Год встретишь, так его и проведешь», веря, что обилие угощений и изысканных блюд на праздничном столе сулит год наполненный благосостоянием. Действительно, есть поверье, утверждающее, что если накрыть стол на Новый год разнообразными лакомствами, то весь год в доме будет достаток. Хотя некоторые могут считать это всего лишь приятной иллюзией коллективного самообмана, традиция заготавливать изысканные блюда к празднику остается популярной.
По старинным поверьям, занятия шитьем в канун Нового года могут невольно запечатать удачу. Издревле гласит примета: оставьте иголку с ниткой в покое, чтобы не лишиться благополучия. Не стоит приступать к ремонту одежды, будь то прикрепление оторвавшейся пуговицы или латание разрывов, особенно в последний день года. Поэтому любая деятельность, связанная с иглой и ниткой, не рекомендуется.
В преддверии наступления новогодних праздников присутствует поверье, согласно которому визит кота или пса к вашему жилищу является благоприятным знаком, указывающим на то, что удача выбрала ваш дом и стремится стать его частью. Следует открыть двери для такого неожиданного гостя. Также повстречать на пути домой крупную собаку 31 декабря считается добрым предзнаменованием.
Для современного человека бумажные средства уже мало актуальны. Тем не менее, старинные поверья еще не охватили цифровые способы оплаты, поэтому, следуя традициям, рекомендуется сохранить в своём кошельке иди кармане банкноту высокого достоинства. Ей приписывают способность привлекать финансовое благополучие.
Необязательно покупать целый гардероб вещей, достаточно небольшой новинки, такой как элемент нижнего белья или украшение в виде броши. Любой новый предмет носит знак перемен к лучшему.
Для тех, кто стремится к благополучию и радости в жизни, существует вера в особенные обряды. Они предполагают, что для достижения личного великолепия следует сперва обратить внимание на благополучие окружающих. В соответствии с ним, предполагается, что если вы поможете другим, сделав семь щедрых подарков, в Новом году вас буду ожидать благополучие и достаток.
Что касается избавления от прошлых забот, существует обряд, которое обещает освобождение от всех тягот прошлого. В канун Нового года, за минуты до того, как часы пробьют двенадцать, облачитесь в платок или шаль. С приходом последнего боя отбросьте его с плеч, символизируя таким образом отрешение от всех бед и невзгод, которые тяготили вас в уходящем году.
Под звуки курантов, в момент наступления нового года, существует традиция загадывать желание. Большинство предпочитает это делать в кругу друзей и семьи, просто выражая свои мысли во время ударов часов. Однако существует альтернативный метод, который требует больше суеты, но, по словам некоторых, он невероятно эффективен. Как все успеть в эти последние мгновения уходящего года, остается загадкой. Обычай гласит, что мечты могут осуществиться, если в момент, когда часы отмеряют полночь, вы начнете записывать их на листе. Пока отсчитываются последние секунды до нового дня, нужно уничтожить эту запись огнем, перенеся пепел в свой стакан, и затем, с надеждой в сердце, осушить его до основания. Ведь важнейшее условие — это не просто желать, а верить в то, что желаемое обязательно произойдет.