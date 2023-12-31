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Posted 31 декабря 2023,, 07:26

Published 31 декабря 2023,, 07:26

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Традиции и ритуалы Нового года, которые повысят вашу удачу в 2024 году

Секреты Новогодних традиций: рассказываем как привлечь удачу в Новый Год

31 декабря 2023, 07:26
Фото: Midjourney

Традиции и ритуалы Нового года, которые повысят вашу удачу в 2024 году

Празднование Нового года сопровождается множеством традиций и поверий, которые со временем приобретают свои особенности. Многие из них сложились за долгие годы, но также есть и новые новогодние обычаи, которые появились недавно. Рассказываем самые интересные традиции

  • Убраться перед Новым годом

Одна традиций предполагает тщательную уборку своего дома перед наступлением нового года, что якобы способствует привлечению удачи. Согласно народным поверьям, очищение жилища от грязи и беспорядка в преддверии Нового года может стать залогом прихода благополучия. Перед праздником полезно освободить дом от излишеств, вещей, которые не приносят пользы, и которые занимают место в вашем пространстве и жизни. Отдельное внимание стоит уделить предметам, потерявшим свою первоначальную функцию: сломанным, заклеенным, изношенным — народные верования утверждают, что они привлекают нищету. Если вы склонны верить в такие знаки, не жалейте избавиться от них.

  • Не выбрасывать мусор 31 декабря и 1 января

Издревле существует поверье, что в последний день года следует избегать избавления от отходов. Верования гласят, что выбросив мусор в канун Нового года, можно невольно оттолкнуть благосостояние. Поэтому уборку рекомендуется провести до 31-го декабря. В то же время, в первый день наступившего года также предписывается воздерживаться от любых значительных хозяйственных занятий, чтобы не привлечь лишние трудности на следующие 12 месяцев.

  • Нельзя убираться 1 января

После пышных празднований и недосыпа накануне, вряд ли у кого найдется желание приниматься за домашние дела. Согласно старинным поверьям, те, кто не сможет удержаться от уборки 1 января, рискуют провести предстоящие месяцы в борьбе с бесконечными хлопотами. Поэтому рекомендуется просто расслабиться и продолжить наслаждение праздничными блюдами, оставшимися после новогоднего вечера.

  • Отдать все долги

Что касается обязательств финансового характера перед наступлением Нового года, есть поверье, что нерасплаченные долги будут преследовать вас весь следующий год. Но если речь идет о серьезных кредитах, которые и так предполагают длительную выплату, то особого смысла переживать нет. Впрочем, если есть возможность, стоит избавиться от мелких долгов, например, возвращение небольшой суммы соседу, чтобы в новом году начать всё с чистого листа.

  • Всё лучшее — на стол

Зачастую мы следуем принципу: «как Новый Год встретишь, так его и проведешь», веря, что обилие угощений и изысканных блюд на праздничном столе сулит год наполненный благосостоянием. Действительно, есть поверье, утверждающее, что если накрыть стол на Новый год разнообразными лакомствами, то весь год в доме будет достаток. Хотя некоторые могут считать это всего лишь приятной иллюзией коллективного самообмана, традиция заготавливать изысканные блюда к празднику остается популярной.

  • Перед Новым годом не шить

По старинным поверьям, занятия шитьем в канун Нового года могут невольно запечатать удачу. Издревле гласит примета: оставьте иголку с ниткой в покое, чтобы не лишиться благополучия. Не стоит приступать к ремонту одежды, будь то прикрепление оторвавшейся пуговицы или латание разрывов, особенно в последний день года. Поэтому любая деятельность, связанная с иглой и ниткой, не рекомендуется.

  • Пустить животное в дом

В преддверии наступления новогодних праздников присутствует поверье, согласно которому визит кота или пса к вашему жилищу является благоприятным знаком, указывающим на то, что удача выбрала ваш дом и стремится стать его частью. Следует открыть двери для такого неожиданного гостя. Также повстречать на пути домой крупную собаку 31 декабря считается добрым предзнаменованием.

  • Положить купюру в карман

Для современного человека бумажные средства уже мало актуальны. Тем не менее, старинные поверья еще не охватили цифровые способы оплаты, поэтому, следуя традициям, рекомендуется сохранить в своём кошельке иди кармане банкноту высокого достоинства. Ей приписывают способность привлекать финансовое благополучие.

  • Отмечать Новый Год в новом

Необязательно покупать целый гардероб вещей, достаточно небольшой новинки, такой как элемент нижнего белья или украшение в виде броши. Любой новый предмет носит знак перемен к лучшему.

  • Подарить подарки семерым детям

Для тех, кто стремится к благополучию и радости в жизни, существует вера в особенные обряды. Они предполагают, что для достижения личного великолепия следует сперва обратить внимание на благополучие окружающих. В соответствии с ним, предполагается, что если вы поможете другим, сделав семь щедрых подарков, в Новом году вас буду ожидать благополучие и достаток.

  • Скинуть груз прошлого

Что касается избавления от прошлых забот, существует обряд, которое обещает освобождение от всех тягот прошлого. В канун Нового года, за минуты до того, как часы пробьют двенадцать, облачитесь в платок или шаль. С приходом последнего боя отбросьте его с плеч, символизируя таким образом отрешение от всех бед и невзгод, которые тяготили вас в уходящем году.

  • Загадать желание под бой курантов

Под звуки курантов, в момент наступления нового года, существует традиция загадывать желание. Большинство предпочитает это делать в кругу друзей и семьи, просто выражая свои мысли во время ударов часов. Однако существует альтернативный метод, который требует больше суеты, но, по словам некоторых, он невероятно эффективен. Как все успеть в эти последние мгновения уходящего года, остается загадкой. Обычай гласит, что мечты могут осуществиться, если в момент, когда часы отмеряют полночь, вы начнете записывать их на листе. Пока отсчитываются последние секунды до нового дня, нужно уничтожить эту запись огнем, перенеся пепел в свой стакан, и затем, с надеждой в сердце, осушить его до основания. Ведь важнейшее условие — это не просто желать, а верить в то, что желаемое обязательно произойдет.

#Общество#Башкирия#Праздник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова
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