Секреты Новогодних традиций: рассказываем как привлечь удачу в Новый Год

Под звуки курантов, в момент наступления нового года, существует традиция загадывать желание. Большинство предпочитает это делать в кругу друзей и семьи, просто выражая свои мысли во время ударов часов. Однако существует альтернативный метод, который требует больше суеты, но, по словам некоторых, он невероятно эффективен. Как все успеть в эти последние мгновения уходящего года, остается загадкой. Обычай гласит, что мечты могут осуществиться, если в момент, когда часы отмеряют полночь, вы начнете записывать их на листе. Пока отсчитываются последние секунды до нового дня, нужно уничтожить эту запись огнем, перенеся пепел в свой стакан, и затем, с надеждой в сердце, осушить его до основания. Ведь важнейшее условие — это не просто желать, а верить в то, что желаемое обязательно произойдет.