Чулан вместо мусоропровода: главный инженер раскрыл причину фонтана в уфимском доме

Главный инженер управляющей компании «Столица», обслуживающей дом Российская, 104/1, рассказал Mkset.ru свою причину событий. По его словам, во время строительства дома на каждом этаже были оборудованы помещения для мусоропровода. Но пользоваться им перестали, и собственники приспособили их для складирования бытовых предметов (коробок, автомобильных шин и т. д.). Заодно повесили свои замки, из-за чего управляющая компания потеряла доступ к помещениям.