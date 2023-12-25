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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В управляющей компании рассказали о причинах прорыва водопровода в Уфе

Чулан вместо мусоропровода: главный инженер раскрыл причину фонтана в уфимском доме

25 декабря 2023, 06:54

В управляющей компании рассказали о причинах прорыва водопровода в Уфе

Собственники помещений используют их не по назначению.

Причиной аварии в доме ул. Российская, 104/1 могло стать отношение собственников.

Напомним, на 3 этаже многоквартирного дома полилась вода, которая потекла по подъезду. Сообщалось, что произошёл прорыв водопровода.

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Главный инженер управляющей компании «Столица», обслуживающей дом Российская, 104/1, рассказал Mkset.ru свою причину событий. По его словам, во время строительства дома на каждом этаже были оборудованы помещения для мусоропровода. Но пользоваться им перестали, и собственники приспособили их для складирования бытовых предметов (коробок, автомобильных шин и т. д.). Заодно повесили свои замки, из-за чего управляющая компания потеряла доступ к помещениям.

УК «Столица» зарегистрирована в 2016 году в Уфе. Её совладельцами, по данным СПАРК, числятся Галеев Дамир, Рамазанова Айгуль и Кабирова Ирина. Руководит фирмой Юсупов Радим, также являющийся директором и владельцем управляющей организации «Спектр».

С 2019 года УК «Столица» завершает календарные годы с убытками. В 2022 году они составили 603 тыс рублей при выручке 47 млн рублей. На сайте компании сказано, что организация обслуживает 10 домов.

В этом году дом прошёл подготовку к отопительному сезону, опрессовку, перенёс морозы. Но из-за отсутствия ухода за стояком, произошёл выброс воды. Аварию устранили за несколько часов, отключения водоснабжения не было, был перекрыт один стояк. Лифты заработали в тот же день, никто не пострадал.

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#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Идэль Гумеров#Коммунальная авария
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