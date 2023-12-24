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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Уфе случилась очередная коммунальная авария

Трёхэтажный фонтан из кипятка: в Уфе прорвало водопровод в многоквартирном доме

24 декабря 2023, 14:34
Фото: 1MI

В Уфе случилась очередная коммунальная авария

Дому едва исполнилось 20 лет.

В Уфе горячая вода потекла из труб водоснабжения в жилом доме по ул. Российской, 104/1. Об этом рассказали в телеканале UTV.

По сообщениям СМИ, прорыв случился на 3 этаже. Кипяток лился по лестничным пролётам более 2 часов. Устранять последствия пришлось управляющей компании «Столица».

До этого жители этого же дома жаловались на очень громкий гул в двух подъездах дома.

— Уже невозможно терпеть, голова раскалывается. Управляющая компания отмалчивается. — М. Бикбаев.

В администрации Октябрьского района 19 октября отчитались об устранении шума.

По данным управляющей компании «Столицы», ответственной за содержание дома, он построен в 2002 году. В списке оказываемых коммунальных услуг УК «Столица» обозначено также горячее водоснабжение.

О причинах аварии не сообщается. Мы обратились в пресс-службу уфимской администрации с запросом о происшествии. В управляющей компании «Столица» сообщили, что все подробности будут известны в понедельник.

Недавно Мишустин распорядился выделить Башкирии 1,9 млн рублей на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан.

#Общество#Город#Уфа#Идэль Гумеров#Коммунальная авария
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