Трёхэтажный фонтан из кипятка: в Уфе прорвало водопровод в многоквартирном доме

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В Уфе горячая вода потекла из труб водоснабжения в жилом доме по ул. Российской, 104/1. Об этом рассказали в телеканале UTV.
По сообщениям СМИ, прорыв случился на 3 этаже. Кипяток лился по лестничным пролётам более 2 часов. Устранять последствия пришлось управляющей компании «Столица».
До этого жители этого же дома жаловались на очень громкий гул в двух подъездах дома.
— Уже невозможно терпеть, голова раскалывается. Управляющая компания отмалчивается. — М. Бикбаев.
В администрации Октябрьского района 19 октября отчитались об устранении шума.
По данным управляющей компании «Столицы», ответственной за содержание дома, он построен в 2002 году. В списке оказываемых коммунальных услуг УК «Столица» обозначено также горячее водоснабжение.
О причинах аварии не сообщается. Мы обратились в пресс-службу уфимской администрации с запросом о происшествии. В управляющей компании «Столица» сообщили, что все подробности будут известны в понедельник.
Недавно Мишустин распорядился выделить Башкирии 1,9 млн рублей на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан.