Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков

Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии в пять раз чаще работают в другом регионе по сравнению с жителями республики Татарстан. По данным переписи, более 103 тысяч граждан Башкирии в поисках работы отправляются в другие российские регионы. Также отметим, что на работу в другие страны из Башкортостана отправились 600 человек.