Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ранее Башкортостан славился как поставщик рабочей силы для других регионов, в основном северных, но теперь сам ищет вахтовиков. Так, Башкирия занимает первое место в стране по объему предлагаемых вакансий для вахтовых работников — 6%. Красноярский край и Иркутская область занимают второе место с долей 5% каждый. В топ-5 также входят Новосибирская и Омская области с долей 4%.
В Республиканском центре занятости сообщают о массовом открытии вакансий в промышленности для рабочих и специалистов. Одно из крупнейших предприятий в регионе — моторостроительное предприятие — готово предложить 4,8 тысячи вакансий различных профессий, начиная от станочников широкого профиля до литейщиков. Кроме того, в легкой промышленности региона Башкирии также есть большой спрос на работников, и компании готовы принимать вахтовиков.
Отметим, что зарплата, которую могут получать вахтовики в Башкирии, варьируется от 30 до 150 тысяч рублей. Минимальная ставка предлагается в сфере социального обслуживания, а максимальная — в промышленности.
Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии в пять раз чаще работают в другом регионе по сравнению с жителями республики Татарстан. По данным переписи, более 103 тысяч граждан Башкирии в поисках работы отправляются в другие российские регионы. Также отметим, что на работу в другие страны из Башкортостана отправились 600 человек.