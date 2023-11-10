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Башкирия на первом месте по свободным вакансиям для вахтовых работников

Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков

10 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI

Башкирия на первом месте по свободным вакансиям для вахтовых работников

Рейтинг регионов с наиболее острой потребностью в вахтовиках был составлен экспертами известного сервиса по поиску работы hh.ru. Удивительно, что Башкирия, обычно являющаяся поставщиком рабочей силы в другие регионы, теперь сама ищет вахтовиков.

Ранее Башкортостан славился как поставщик рабочей силы для других регионов, в основном северных, но теперь сам ищет вахтовиков. Так, Башкирия занимает первое место в стране по объему предлагаемых вакансий для вахтовых работников — 6%. Красноярский край и Иркутская область занимают второе место с долей 5% каждый. В топ-5 также входят Новосибирская и Омская области с долей 4%.

В Республиканском центре занятости сообщают о массовом открытии вакансий в промышленности для рабочих и специалистов. Одно из крупнейших предприятий в регионе — моторостроительное предприятие — готово предложить 4,8 тысячи вакансий различных профессий, начиная от станочников широкого профиля до литейщиков. Кроме того, в легкой промышленности региона Башкирии также есть большой спрос на работников, и компании готовы принимать вахтовиков.

Отметим, что зарплата, которую могут получать вахтовики в Башкирии, варьируется от 30 до 150 тысяч рублей. Минимальная ставка предлагается в сфере социального обслуживания, а максимальная — в промышленности.

Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии в пять раз чаще работают в другом регионе по сравнению с жителями республики Татарстан. По данным переписи, более 103 тысяч граждан Башкирии в поисках работы отправляются в другие российские регионы. Также отметим, что на работу в другие страны из Башкортостана отправились 600 человек.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Нехватка рабочих рук#Рабочие#Вахта
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