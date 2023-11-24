Счастье работать дома: башкирская компания задолжала вахтовикам десятки миллионов

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Предприятие из Ишимбая задолжало своим работникам более 20 млн рублей. Пострадали 166 вахтовиков.
Нарушение прав работников удалось выявить благодаря жалобе жителя Нижневартовска. Он сообщил, что с лета зарплата начислялась не полностью, а расчёты выбивались из графика. До этого предприятие вынуждено было выплатить другому рабочему 138 тыс рублей — долг по зарплате и авансу за апрель и май 2023 года. Рабочий угрожал приостановить работы до полного расчёта.
Речь идёт об ООО «Башкирское управление буровых работ» («Башкирское УБР»). С 2020 года компания терпит убытки. В прошлом году они составили 42 млн рублей. При этом выручка фирмы растёт 6 лет. Фирма занимается услугами по добыче нефти и газа. Основное место деятельности — город Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе.
На сайте HeadHunter опубликовано несколько вакансий «Башкирского УБР» — слесарь по обслуживанию буровых установок, бурильщик, мастер буровой и инженер по буровым работам. Предлагаемая зарплата — от 75 тысяч рублей.
Компания принадлежит троим предпринимателям — Дмитрию Чугайнову, Наталье Конновой и Георгию Лисицкому. Ранее учредителем фирмы выступал Алексей Лисицкий, а основателем фирмы — Равиль Турумтаев.
В этом году были предприняты две попытки признать «Башкирское УБР» банкротом — с соответствующими заявлениями обратились производственно-коммерческая фирма «Алаз» и предприниматель Юрий Мытницкий.
После того, как в дело о невыплате зарплат вмешалась трудовая инспекция, руководство фирмы признало задолженность за сентябрь. В итоге «Башкирское УБР» выплатило 166 пострадавшим 20 млн 464 тыс рублей.
Недавно рабочие пострадали при строительстве «Восточного выезда».