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Фирма из Башкирии задолжала вахтовикам в Нижневартовске более 20 млн рублей

Счастье работать дома: башкирская компания задолжала вахтовикам десятки миллионов

24 ноября 2023, 06:11
Фото: 1MI

Фирма из Башкирии задолжала вахтовикам в Нижневартовске более 20 млн рублей

Количество пострадавших рабочих превысило сотню.

Предприятие из Ишимбая задолжало своим работникам более 20 млн рублей. Пострадали 166 вахтовиков.

Нарушение прав работников удалось выявить благодаря жалобе жителя Нижневартовска. Он сообщил, что с лета зарплата начислялась не полностью, а расчёты выбивались из графика. До этого предприятие вынуждено было выплатить другому рабочему 138 тыс рублей — долг по зарплате и авансу за апрель и май 2023 года. Рабочий угрожал приостановить работы до полного расчёта.

Речь идёт об ООО «Башкирское управление буровых работ» («Башкирское УБР»). С 2020 года компания терпит убытки. В прошлом году они составили 42 млн рублей. При этом выручка фирмы растёт 6 лет. Фирма занимается услугами по добыче нефти и газа. Основное место деятельности — город Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе.

На сайте HeadHunter опубликовано несколько вакансий «Башкирского УБР» — слесарь по обслуживанию буровых установок, бурильщик, мастер буровой и инженер по буровым работам. Предлагаемая зарплата — от 75 тысяч рублей.

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Компания принадлежит троим предпринимателям — Дмитрию Чугайнову, Наталье Конновой и Георгию Лисицкому. Ранее учредителем фирмы выступал Алексей Лисицкий, а основателем фирмы — Равиль Турумтаев.

В этом году были предприняты две попытки признать «Башкирское УБР» банкротом — с соответствующими заявлениями обратились производственно-коммерческая фирма «Алаз» и предприниматель Юрий Мытницкий.

После того, как в дело о невыплате зарплат вмешалась трудовая инспекция, руководство фирмы признало задолженность за сентябрь. В итоге «Башкирское УБР» выплатило 166 пострадавшим 20 млн 464 тыс рублей.

Недавно рабочие пострадали при строительстве «Восточного выезда».

#Происшествия#Зарплата#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Вахта#Гострудинспекция#Нижневартовск#Ханты-Мансийский автономный округ
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