Счастье работать дома: башкирская компания задолжала вахтовикам десятки миллионов

Нарушение прав работников удалось выявить благодаря жалобе жителя Нижневартовска. Он сообщил, что с лета зарплата начислялась не полностью, а расчёты выбивались из графика. До этого предприятие вынуждено было выплатить другому рабочему 138 тыс рублей — долг по зарплате и авансу за апрель и май 2023 года. Рабочий угрожал приостановить работы до полного расчёта.