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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В центре Уфы изменится схема движения для пешеходов

В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города

22 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI

В центре Уфы изменится схема движения для пешеходов

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

Власти Уфы решили переорганизовать пешеходную систему на перекрестке Заки Валиди и Цюрупы.

На этом участке дороге, будет работать новая схема П-образного движения для пешеходов. Это решение направлено на снижение количество потенциальных конфликтов между водителями и пешеходами, а также улучшит трафик в этой оживленной зоне

Чтобы достичь этих целей, с 18 января 2024 года нижний пешеходный переход на Заки Валиди, расположенный между зданиями 8 и 12 по улице Цюрупы, будет ликвидирован.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пешеходный переход#Виалина Ахсанова
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