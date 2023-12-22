В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Власти Уфы решили переорганизовать пешеходную систему на перекрестке Заки Валиди и Цюрупы.
На этом участке дороге, будет работать новая схема П-образного движения для пешеходов. Это решение направлено на снижение количество потенциальных конфликтов между водителями и пешеходами, а также улучшит трафик в этой оживленной зоне
Чтобы достичь этих целей, с 18 января 2024 года нижний пешеходный переход на Заки Валиди, расположенный между зданиями 8 и 12 по улице Цюрупы, будет ликвидирован.