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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В мэрии Уфы рассказали о ямочном ремонте на проспекте Салавата Юлаева

Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин

21 декабря 2023, 05:43
Фото: Пресс-служба мэрии Уфы

В мэрии Уфы рассказали о ямочном ремонте на проспекте Салавата Юлаева

Городские власти обратили внимание на сообщения в СМИ.

Уфимские власти отреагировали на массовую аварию, произошедшую на проспекте Салавата Юлаева.

Напомним, колёса нескольких десятков автомобилей оказались пробиты у съезда на улицу Кирова (в направлении «Меги»). Причиной этого водители называли повреждение дорожного полотна.

Десятки уфимских автомобилистов пострадали из-за ямы на проспекте
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Редакция mkset.ru обратилась в мэрию столицы с просьбой рассказать о причине произошедшего. В пресс-службе подтвердили, что под развязкой с улицей Кирова машины пробили колёса из-за ямы на дороге.

— Информация оперативно была передана в профильные службы для принятия мер. Коммунальные службы Кировского района Уфы выехали на участок и приступили к устранению ямы.

Дорожники проводят ямочный ремонт.

#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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