Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Уфимские власти отреагировали на массовую аварию, произошедшую на проспекте Салавата Юлаева.
Напомним, колёса нескольких десятков автомобилей оказались пробиты у съезда на улицу Кирова (в направлении «Меги»). Причиной этого водители называли повреждение дорожного полотна.
Редакция mkset.ru обратилась в мэрию столицы с просьбой рассказать о причине произошедшего. В пресс-службе подтвердили, что под развязкой с улицей Кирова машины пробили колёса из-за ямы на дороге.
— Информация оперативно была передана в профильные службы для принятия мер. Коммунальные службы Кировского района Уфы выехали на участок и приступили к устранению ямы.
Дорожники проводят ямочный ремонт.