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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Около 40 машин в Уфе пробили колёса из-за ямы на проспекте

Десятки уфимских автомобилистов пострадали из-за ямы на проспекте

21 декабря 2023, 04:02

Около 40 машин в Уфе пробили колёса из-за ямы на проспекте

Водители не заметили повреждения дорожного полотна.

Десятки уфимских водителей получили повреждение колёс на проспекте Салавата Юлаева. Об этом сообщают соцсети.

На проспекте Салавата Юлаева вечером 20 декабря вынуждены были встать на обочине 40 машин. Дело в том, что у съезда на улицу Кирова они получили идентичные повреждения — пробитие колёс. Причиной этого называют яму, образовавшуюся на дорожном полотне.

Мы обратились в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать случившееся и рассказать о причинах.

#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Дороги#Идэль Гумеров
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