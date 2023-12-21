Десятки уфимских автомобилистов пострадали из-за ямы на проспекте

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Десятки уфимских водителей получили повреждение колёс на проспекте Салавата Юлаева. Об этом сообщают соцсети.
На проспекте Салавата Юлаева вечером 20 декабря вынуждены были встать на обочине 40 машин. Дело в том, что у съезда на улицу Кирова они получили идентичные повреждения — пробитие колёс. Причиной этого называют яму, образовавшуюся на дорожном полотне.
Мы обратились в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать случившееся и рассказать о причинах.