Десятки уфимских автомобилистов пострадали из-за ямы на проспекте

На проспекте Салавата Юлаева вечером 20 декабря вынуждены были встать на обочине 40 машин. Дело в том, что у съезда на улицу Кирова они получили идентичные повреждения — пробитие колёс. Причиной этого называют яму, образовавшуюся на дорожном полотне.