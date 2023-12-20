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Updated Сегодня, 07:47

Мэрия Уфы опубликовала график работы медучреждений на новогодние праздники

Стало известно, какие медучреждения Уфы будут работать в нвогодние праздники

20 декабря 2023, 07:45
Фото: 1MI

Мэрия Уфы опубликовала график работы медучреждений на новогодние праздники

Мэрия Уфы анонсировала режимы работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.

В обычном режиме будут работать травмпункты, где можно обратиться в случае травм, ожогов или обморожений.

Взрослые пациенты могут получить медицинскую помощь в больницах по адресам:

  • Цюрупы, 84 (больница №5);
  • Максима Горького, 47 (больница №8);
  • Лесной проезд, 3 (больница №21),
  • Правды, 19 (Городская клиническая больница Дёмского района)

Если ребенок получил повреждения, родители могут обратиться за помощью в РДКБ на улице Степана Кувыкина, 98, или в 17-ю городскую больницу, расположенную на улице Свободы, 29. Кроме того, детские поликлиники №5 и №4, расположенные на Маршала Жукова, 18 и Орджоникидзе, 15 соответственно, будут принимать юных пациентов с 8 утра до 10 вечера.

В случае получения травм глазных органов, пациентов будут ожидать квалифицированные специалисты в двух медицинских учреждениях: Травматологическое отделение городской больницы №8, расположенной по адресу Кольцевая улица, 47, а также в Уфимском научно-исследовательском институте, занимающемся проблемами глазных заболеваний, на улице Авроры, 14.

В период предновогодних и новогодних праздников, а именно 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января, медицинские поликлиники и амбулатории будут функционировать по графику с 8 утра до 5 вечера, при этом вызов врача на дом возможен не позднее 4 часов дня.

#Общество#Башкирия#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова
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