Стало известно, какие медучреждения Уфы будут работать в нвогодние праздники

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В обычном режиме будут работать травмпункты, где можно обратиться в случае травм, ожогов или обморожений.
Взрослые пациенты могут получить медицинскую помощь в больницах по адресам:
Если ребенок получил повреждения, родители могут обратиться за помощью в РДКБ на улице Степана Кувыкина, 98, или в 17-ю городскую больницу, расположенную на улице Свободы, 29. Кроме того, детские поликлиники №5 и №4, расположенные на Маршала Жукова, 18 и Орджоникидзе, 15 соответственно, будут принимать юных пациентов с 8 утра до 10 вечера.
В случае получения травм глазных органов, пациентов будут ожидать квалифицированные специалисты в двух медицинских учреждениях: Травматологическое отделение городской больницы №8, расположенной по адресу Кольцевая улица, 47, а также в Уфимском научно-исследовательском институте, занимающемся проблемами глазных заболеваний, на улице Авроры, 14.
В период предновогодних и новогодних праздников, а именно 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января, медицинские поликлиники и амбулатории будут функционировать по графику с 8 утра до 5 вечера, при этом вызов врача на дом возможен не позднее 4 часов дня.