Стало известно, какие медучреждения Уфы будут работать в нвогодние праздники

В период предновогодних и новогодних праздников, а именно 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января, медицинские поликлиники и амбулатории будут функционировать по графику с 8 утра до 5 вечера, при этом вызов врача на дом возможен не позднее 4 часов дня.