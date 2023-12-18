Самолёт из Уфы экстренно перенаправили в другой аэропорт: что произошло

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сегодня, 18 декабря, пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила о том, что самолёт, вылетевший из Уфы, не смог осуществить посадку в Новом Уренгое из-за сильных порывов ветра. Вместо назначенного аэропорта, борт был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился. В список затрудненных воздушных перевозок попал и рейс UT-185.
Надзорный орган ведомства активно контролирует деятельность авиакомпаний, чтобы они предоставляли пассажирам все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
Ранее Mkset сообщал о полете рейса Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Полёт был нарушен из-за возникшей проблемы с топливным фильтром правой силовой установки. Экипаж получил предупреждение о потенциальной неисправности и произвел проверку двигателя.