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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Самолёт из Уфы не смог приземлится в аэропорту Нового Уренгоя

Самолёт из Уфы экстренно перенаправили в другой аэропорт: что произошло

18 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI

Самолёт из Уфы не смог приземлится в аэропорту Нового Уренгоя

Пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщает, что воздушное судно было вынуждено сесть на аэродроме Нижневартовска.

Сегодня, 18 декабря, пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила о том, что самолёт, вылетевший из Уфы, не смог осуществить посадку в Новом Уренгое из-за сильных порывов ветра. Вместо назначенного аэропорта, борт был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился. В список затрудненных воздушных перевозок попал и рейс UT-185.

Надзорный орган ведомства активно контролирует деятельность авиакомпаний, чтобы они предоставляли пассажирам все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Ранее Mkset сообщал о полете рейса Уфа — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Полёт был нарушен из-за возникшей проблемы с топливным фильтром правой силовой установки. Экипаж получил предупреждение о потенциальной неисправности и произвел проверку двигателя.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Виалина Ахсанова
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