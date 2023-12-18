Самолёт из Уфы экстренно перенаправили в другой аэропорт: что произошло

Сегодня, 18 декабря, пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила о том, что самолёт, вылетевший из Уфы, не смог осуществить посадку в Новом Уренгое из-за сильных порывов ветра. Вместо назначенного аэропорта, борт был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился. В список затрудненных воздушных перевозок попал и рейс UT-185.