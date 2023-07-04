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Самолёт из Уфы экстренно перенаправили в другой аэропорт: что произошло

4 июля 2023, 04:46
Фото: 1MI

Самолет «Победы» из Уфы в Москву не смог приземлиться в запланированном месте

О том, что рейс из Уфы из аэропорта Внуково перенаправили в Шереметьево свидетельствует онлайн-табло.

Во вторник 4 июля в одном из Московских аэропортов Внуково были введены ограничения по приёму и выпуску самолётов во Внуково, по последним данным от Росавиации ограничения продлены до 08:00 по московскому времени.

Одним из самолетов, который не смог приземлиться там, где это планировалось стал самолет авиакомпании «Победа», который вместо Внуково отправился в Шереметьево. Важно отметить, что прочие аэропорты Москвы и области работают в штатном режиме.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общественный транспорт
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