Самолёт из Уфы экстренно перенаправили в другой аэропорт: что произошло

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Published Сегодня, 04:46
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Во вторник 4 июля в одном из Московских аэропортов Внуково были введены ограничения по приёму и выпуску самолётов во Внуково, по последним данным от Росавиации ограничения продлены до 08:00 по московскому времени.
Одним из самолетов, который не смог приземлиться там, где это планировалось стал самолет авиакомпании «Победа», который вместо Внуково отправился в Шереметьево. Важно отметить, что прочие аэропорты Москвы и области работают в штатном режиме.