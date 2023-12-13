«Наполовину голая»: уфимец пожаловался Радию Хабирову на новогоднюю ёлку в Черниковке

Также, уфимцев возмутила ёлка на площади имени Серго Орджоникидзе. Жители жаловались на крайне ужасный вид новогодней красавицы. По их словам, ёлка была наполовину лысая, из неё торчали палки и ко всему прочему установили её криво. Позже ёлку всё же украсили, однако хвойное дерево так и осталось стоять «под градусом».