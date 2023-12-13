«Наполовину голая»: уфимец пожаловался Радию Хабирову на новогоднюю ёлку в Черниковке

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Со слов автора жалобы Айрата.В, в уфимской Черниковки возле ДК «Моторостроитель» установили ободранную ёлку. Своё недовольство он высказал в комментариях под постом Радия Хабирова, также выложил фото и видео ёлки. Отметим, что по данным камер «Уфанет» новогоднюю красавицу до сих пор не украсили.
«Она на половину голая, мы хотим видеть полноценную ёлку, а не половину, помогите нам с Ëлкой пожалуйста!», — высказался житель Уфы.
Mkset обратился в пресс-службу Калининского района с вопросом планируют ли они поставить другое хвойное дерево.
«Ёлку менять не будут, добавят ветки и украшения», — ответили в пресс-службе.
Напомним, что в этом году, жители Башкирии активно жалуются на установленные ёлки в республике. Ранее, ободранную ёлку установили на площади перед Дворцом спорта на Зорге, позже всё-таки её поменяли.
Также, уфимцев возмутила ёлка на площади имени Серго Орджоникидзе. Жители жаловались на крайне ужасный вид новогодней красавицы. По их словам, ёлка была наполовину лысая, из неё торчали палки и ко всему прочему установили её криво. Позже ёлку всё же украсили, однако хвойное дерево так и осталось стоять «под градусом».