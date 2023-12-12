Сильные морозы продержатся в некоторых частях Башкирии

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Башкирии продержатся сорокаградусные морозы. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
По данным учреждения, в ночь на 13 декабря температура ожидается в диапазоне от -23 до -28 °C, местами — от -32 до -37 °C. Однако с северо-восточных районов аномальный холод не отступит — -40, -42 °C.
Днём в западных районах республики ожидается порывистый юго-восточный ветер, в остальных частях он будет умеренным. Днём температура составит -15, -20 °C, на востоке — до -25 °C.
Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина обморозил 70% тела. Спасатели рекомендуют не покидать дома в аномальную погоду. Если пришлось выйти на улицу — одеваться в многослойную одежду, часто двигаться, укрываться от ветра, защищать шею, руки, ноги.