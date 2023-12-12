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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Сильные морозы продержатся в некоторых частях Башкирии

12 декабря 2023, 13:37
К холоду прибавится порывистый ветер.

В Башкирии продержатся сорокаградусные морозы. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

По данным учреждения, в ночь на 13 декабря температура ожидается в диапазоне от -23 до -28 °C, местами — от -32 до -37 °C. Однако с северо-восточных районов аномальный холод не отступит — -40, -42 °C.

Днём в западных районах республики ожидается порывистый юго-восточный ветер, в остальных частях он будет умеренным. Днём температура составит -15, -20 °C, на востоке — до -25 °C.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина обморозил 70% тела. Спасатели рекомендуют не покидать дома в аномальную погоду. Если пришлось выйти на улицу — одеваться в многослойную одежду, часто двигаться, укрываться от ветра, защищать шею, руки, ноги.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Холодная погода#Башгидрометцентр#Морозы
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