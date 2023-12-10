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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Башкирии зафиксированы первые случаи обморожения

В Башкирии мужчина обморозил 70 процентов тела

10 декабря 2023, 05:24
Фото: 1MI

В Башкирии зафиксированы первые случаи обморожения

Госпитали на территории республики сегодня начали принимать пострадавших от низких температур. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В Татышлинском районе, прохожие обнаружили на улице обездвиженного мужчину и сразу вызвали скорую помощь. В результате осмотра в больнице специалисты установили у мужчины обморожение второй и третьей степени, поражение кожных покровов составило до 70%. Пациента незамедлительно отправили в отделение интенсивной терапии, где ему предоставляется полный спектр необходимых медицинских услуг.

Также был зафиксирован случай в Уфе, где пациент обратился в 21-ю городскую больницу. Там ситуация оказалась менее серьезной, и пациенту назначено амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, настоятельно призвал жителей Башкирии одеваться тепло и свободно перед выходом, пить горячий чай, избегать потребления алкоголя и не забывать о теплых стельках для обуви.

Напомним, что из-за экстремально низких температур в Башкирии, местные метеорологические службы объявили о повышенной степени риска, присвоив ситуации оранжевый уровень опасности.

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