В Башкирии мужчина обморозил 70 процентов тела

В Татышлинском районе, прохожие обнаружили на улице обездвиженного мужчину и сразу вызвали скорую помощь. В результате осмотра в больнице специалисты установили у мужчины обморожение второй и третьей степени, поражение кожных покровов составило до 70%. Пациента незамедлительно отправили в отделение интенсивной терапии, где ему предоставляется полный спектр необходимых медицинских услуг.