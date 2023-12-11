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Published Сегодня, 06:48

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Подсветку на въезд в Уфу установит компания из Москвы

Подсветку зданий в Уфе за 159 млн выполнит фирма из Москвы

11 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI

Подсветку на въезд в Уфу установит компания из Москвы

Начальная цена снижена почти в 2 раза.

Определился подрядчик на обустройство подсветки на въезде в Уфу. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Городские власти планируют завесить светодиодными лампами 36 зданий на 13 улицах города. Планировалось, что на это уйдёт до 296,7 млн рублей. Речь идёт о «въездных воротах» со стороны аэропорта.

По данным «РБК-Уфа», конкурс выиграла московская компания «Вершина», которая оказалась готова к работам за 159,5 млн рублей. Таким образом, начальная цена снижена на 46,2%.

Учредителем ООО «Вершина» является Александр Топтунов. В 2022 году прибыль компании составила 7,8 млн рублей при выручке в 466 млн рублей. «Вершина» выиграла 33 контракта на общую сумму 476,3 млн рублей. Компания осуществляет услуги по архитектурно-художественной подсветке, а также по повышению эффективности использования электроэнергии и капитальному ремонту наружного освещения. В компании зарегистрированы 41 сотрудник.

Контракт с уфимской администрацией оплатят городская и республиканская казна.

Недавно башкирских чиновников «пожурили» за махинации при заключении крупных контрактов. Нарушения выявлены, например, при исполнении национальный проектов.

#Общество#Город#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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