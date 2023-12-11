Подсветку зданий в Уфе за 159 млн выполнит фирма из Москвы

Учредителем ООО «Вершина» является Александр Топтунов. В 2022 году прибыль компании составила 7,8 млн рублей при выручке в 466 млн рублей. «Вершина» выиграла 33 контракта на общую сумму 476,3 млн рублей. Компания осуществляет услуги по архитектурно-художественной подсветке, а также по повышению эффективности использования электроэнергии и капитальному ремонту наружного освещения. В компании зарегистрированы 41 сотрудник.