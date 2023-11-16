На подсветку въезда в Уфу готовы потратить до 300 млн рублей

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Уфимская мэрия собирается «осветить» въезд в Уфу с южной стороны. Из регионального бюджета и городского бюджета готовы выложить до 296,72 млн рублей.
На сайте госзакупок появилась информация о том, что управление коммунального хозяйства и благоустройства города ищет подрядчика, который обустроит «архитектурно-художественную подсветку». Речь идёт о дороге со стороны аэропорта — власти называют её «въездными воротами».
Самый дорогой объект — установление светодиодных светильников на доме по адресу ул. Бехтерева, 16. Также предполагаются работы на улицах Айская, Академика Ураксина, Бакалинская, Высотная, Заки Валиди, Кавказская, Караидельская, Коммунистическая, Менделеева, Октябрьской революции, Сочинская и на проспекте Салавата Юлаева.
На Заки Валиди и «Салаватке» светильники должны установить до 22 декабря. До лета следующего года нужно будет осветить дома на остальных улицах.
Недавно антимонопольная служба сорвала контракт на 256,9 млн рублей, которые власти готовы были отдать за замену системы водоснабжения.