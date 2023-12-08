В Башкирии чиновников пожурили за махинации при реализации нацпроектов

Надзорное ведомство выявило нарушение при заключении госконтрактов, в том числе — в закупках в рамках исполнения национальных проектов. Проверяющие обнаружили, что Управление капитального строительства РБ (УКС РБ), подчинённое минстрою, необоснованно заключало контракты на изменение проектно-сметной документации. Некоторые социально-значимые объекты строились без необходимой документации и с завышением начальной цены контракта. Неустойки за нарушения контрактов взыскивались ненадлежащим образом. УКС РБ даже принимал и оплачивал работы, которые фактически не выполнялись.