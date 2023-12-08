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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

Прокуратура Башкирии внесла представление чиновнику из правительства

В Башкирии чиновников пожурили за махинации при реализации нацпроектов

8 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI

Прокуратура Башкирии внесла представление чиновнику из правительства

Проверяющие обнаружили нарушения в госконтрактах.

Прокуратура проверила деятельность министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан.

Надзорное ведомство выявило нарушение при заключении госконтрактов, в том числе — в закупках в рамках исполнения национальных проектов. Проверяющие обнаружили, что Управление капитального строительства РБ (УКС РБ), подчинённое минстрою, необоснованно заключало контракты на изменение проектно-сметной документации. Некоторые социально-значимые объекты строились без необходимой документации и с завышением начальной цены контракта. Неустойки за нарушения контрактов взыскивались ненадлежащим образом. УКС РБ даже принимал и оплачивал работы, которые фактически не выполнялись.

Под раздачу попал исполняющий обязанности министра строительства Владислав Сидоркин — ему внесли представление. А вот руководитель Управления капитального строительства — Инна Иксанова — получила выговор.

УКС РБ является крупным госзаказщиком при возведении сооружений в Башкирии — в качестве заказчика учреждение заключило более 6 тысяч контрактов на сумму в почти 100 млрд рублей. Владислав Сидоркин занял пост в кабинете министров летом этого года.

Недавно мы писали про коррупционные преступления в Башкирии. Выяснилось, что большинство из них приходится на руководителей, чиновников и бизнесменов.

#Общество#Происшествия#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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