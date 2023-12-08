В Башкирии чиновников пожурили за махинации при реализации нацпроектов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Прокуратура проверила деятельность министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
Надзорное ведомство выявило нарушение при заключении госконтрактов, в том числе — в закупках в рамках исполнения национальных проектов. Проверяющие обнаружили, что Управление капитального строительства РБ (УКС РБ), подчинённое минстрою, необоснованно заключало контракты на изменение проектно-сметной документации. Некоторые социально-значимые объекты строились без необходимой документации и с завышением начальной цены контракта. Неустойки за нарушения контрактов взыскивались ненадлежащим образом. УКС РБ даже принимал и оплачивал работы, которые фактически не выполнялись.
Под раздачу попал исполняющий обязанности министра строительства Владислав Сидоркин — ему внесли представление. А вот руководитель Управления капитального строительства — Инна Иксанова — получила выговор.
УКС РБ является крупным госзаказщиком при возведении сооружений в Башкирии — в качестве заказчика учреждение заключило более 6 тысяч контрактов на сумму в почти 100 млрд рублей. Владислав Сидоркин занял пост в кабинете министров летом этого года.
Недавно мы писали про коррупционные преступления в Башкирии. Выяснилось, что большинство из них приходится на руководителей, чиновников и бизнесменов.