Число безработных в Башкирии достигло минимума

Если за июль–сентябрь 2022 года безработица составила 3,1%, а безработными числились 59,5 тыс человек, то в этом году незанятыми остались 42,3 тыс — 2,2% экономически активного населения. Количество безработных уменьшилось на 2,9 тыс — максимальное снижение в этой категории граждан с начала года. Кроме того, в октябре минимальным стало число тех граждан, которые встали на учёт в центры занятости — всего лишь 14 тыс человек.