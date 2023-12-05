Число безработных в Башкирии достигло минимума

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Федеральная служба государственной статистики подвела итоги III квартала на рынке труда. С июля по сентябрь безработица в Башкирии продолжила снижаться.
Если за июль–сентябрь 2022 года безработица составила 3,1%, а безработными числились 59,5 тыс человек, то в этом году незанятыми остались 42,3 тыс — 2,2% экономически активного населения. Количество безработных уменьшилось на 2,9 тыс — максимальное снижение в этой категории граждан с начала года. Кроме того, в октябре минимальным стало число тех граждан, которые встали на учёт в центры занятости — всего лишь 14 тыс человек.
Косвенно объяснение причин низкой безработицы объясняют в Башкортостанстате. Численность рабочей силы снизилась по сравнению с прошлым показателем на 18,2 тыс — с 1 млн 941,9 тыс до 1 млн 923,7 тыс. Самых низких значений достиг и уровень участия в рабочей силе — отношение работающих и активно ищущих граждан трудоспособного возраста ко всему населению в этом возрастном промежутке. По итогам июля-сентября, в Башкирии лишь 58% трудоспособного населения трудоустроено или находится в поисках работы.
Среди других регионов Приволжского федерального округа, Башкирия имеет средние позиции по показателям безработицы. Отчаянной выглядит ситуация для работодателей в Нижегородской области — безработными считаются только 1,5% граждан. В Татарии безработица составляет ровно 2%. Самое высокое значение — в Марий Эл, 3,1%.
В то же время значительное число трудящихся покидают рабочие места. В III квартале уволились по своему желанию 57,2 тыс граждан, что на 3 тыс больше, чем в предыдущий период. А число вакантных рабочих мест достигло максимума — 35,5 тыс.
Недавно региональный минтруд опубликовал статистику по регистрируемой безработице в районах Уфы.