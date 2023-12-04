Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей

Ранее Mkset сообщал о положительной тенденции в снижении безработицы в Уфе и ее районах. Общая статистика показала, что число безработных в Уфе сократилось на 903 человека, что составляло 80% от исходного количества в начале года (4 413 человека). В разных районах города также наблюдалась положительная динамика.