Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей

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По последним данным на начало ноября, в Октябрьском районе зафиксированно наибольшее количество граждан без работы, их число достигает 800 человек. Следующий уровень безработицы наблюдается в Калининском районе с 622 незанятыми жителями. Третье место занимает Кировский район, где количество безработных составляет 525.
На четвертом и пятом месте оказались Орджоникидзевский и Ленинский район, где безработных насчитывается 483 и 343 человек.
Ранее Mkset сообщал о положительной тенденции в снижении безработицы в Уфе и ее районах. Общая статистика показала, что число безработных в Уфе сократилось на 903 человека, что составляло 80% от исходного количества в начале года (4 413 человека). В разных районах города также наблюдалась положительная динамика.