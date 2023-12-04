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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей

Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей

4 декабря 2023, 03:38
Фото: 1MI
Региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу безработных в районах Уфы

По последним данным на начало ноября, в Октябрьском районе зафиксированно наибольшее количество граждан без работы, их число достигает 800 человек. Следующий уровень безработицы наблюдается в Калининском районе с 622 незанятыми жителями. Третье место занимает Кировский район, где количество безработных составляет 525.

На четвертом и пятом месте оказались Орджоникидзевский и Ленинский район, где безработных насчитывается 483 и 343 человек.

Ранее Mkset сообщал о положительной тенденции в снижении безработицы в Уфе и ее районах. Общая статистика показала, что число безработных в Уфе сократилось на 903 человека, что составляло 80% от исходного количества в начале года (4 413 человека). В разных районах города также наблюдалась положительная динамика.

#Общество#Башкирия#Безработица#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безработные#Виалина Ахсанова
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