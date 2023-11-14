Минтруд Башкирии обнародовал данные о состоянии безработицы в Уфе

Так, в Демском районе количество безработных сократилось с 222 до 200 человек, в Калининском — с 748 до 591, в Кировском — с 707 до 565, в Ленинском — с 405 до 364, в Октябрьском — с 1 066 до 905, в Орджоникидзевском — с 720 до 543, а в Советском — с 545 до 342 безработных граждан.