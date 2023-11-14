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Минтруд Башкирии обнародовал данные о состоянии безработицы в Уфе

Минтруд Башкирии обнародовал данные о состоянии безработицы в Уфе

14 ноября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Данные свидетельствуют о положительной тенденции в снижении безработицы в Уфе и ее районах.

Общая статистика показала, что число безработных в Уфе сократилось на 903 человека, что составляет 80% от исходного количества в начале года (4 413 человека). В разных районах города также наблюдается положительная динамика.

Так, в Демском районе количество безработных сократилось с 222 до 200 человек, в Калининском — с 748 до 591, в Кировском — с 707 до 565, в Ленинском — с 405 до 364, в Октябрьском — с 1 066 до 905, в Орджоникидзевском — с 720 до 543, а в Советском — с 545 до 342 безработных граждан.

#Общество#Башкирия#Безработица#Новости Башкирии#Новости Уфы#Работа#Виалина Ахсанова
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