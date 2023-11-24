Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Получившие реальны сроки министр ЖКХ республики, Борис Беляев и глава Минстроя республики, Рамзиль Кучарбаев, были отправлены в отставку. В пресс-службе МинЖКХ, корреспонденту Mkset подтвердили информацию об отставке Бориса Беляева. В Минстрое не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако, источник Mkset подтвердил отставку чиновника.
Напомним, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года. Их обвиняли в превышении своих полномочий. Глава Башкирии, Радий Хабиров, отмечал, что вопрос об отставке министров может быть рассмотрен только после вступления в силу приговора суда. Накануне, Верховный суд снизил их приговоры до двух лет двух месяцев и трех лет тюремного заключения соответственно.
Известно, что занимающая, на данный момент, пост исполняющего обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова, избавилась от приставки и. о.