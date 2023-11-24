Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку

Напомним, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года. Их обвиняли в превышении своих полномочий. Глава Башкирии, Радий Хабиров, отмечал, что вопрос об отставке министров может быть рассмотрен только после вступления в силу приговора суда. Накануне, Верховный суд снизил их приговоры до двух лет двух месяцев и трех лет тюремного заключения соответственно.