mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Министров ЖКХ и строительства республики отправили в отставку

Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку

24 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI

Министров ЖКХ и строительства республики отправили в отставку

Суд признал министра строительства Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева виновными по делу о превышении должностных полномочий.

Получившие реальны сроки министр ЖКХ республики, Борис Беляев и глава Минстроя республики, Рамзиль Кучарбаев, были отправлены в отставку. В пресс-службе МинЖКХ, корреспонденту Mkset подтвердили информацию об отставке Бориса Беляева. В Минстрое не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако, источник Mkset подтвердил отставку чиновника.

Напомним, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были арестованы в феврале 2021 года. Их обвиняли в превышении своих полномочий. Глава Башкирии, Радий Хабиров, отмечал, что вопрос об отставке министров может быть рассмотрен только после вступления в силу приговора суда. Накануне, Верховный суд снизил их приговоры до двух лет двух месяцев и трех лет тюремного заключения соответственно.

Известно, что занимающая, на данный момент, пост исполняющего обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова, избавилась от приставки и. о.

#Общество#Башкирия#Отставки и назначения#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Отставка#Виалина Ахсанова#Кадровые изменения
Подпишитесь
Необычная погоня полиции попала на камеры в Уфе
Вчера, 10:21
В Уфе установлено больше сотни дорожных камер: Известны адреса
Вчера, 05:10
Раскрыта дальнейшая судьба уфимского колледжа, где отравилось 12 человек
Вчера, 03:30
Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии чаще всего отравлялись наркотиками
Вчера, 09:16
ТРЦ «Планета» проводит конкурс для уфимских предпринимателей
Сегодня, 10:32