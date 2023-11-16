Верховный суд Башкирии уменьшил тюремный срок двум осужденным министрам правительства

В 2017 году Управление капитального строительства выступало заказчиком услуг по строительству очистных сооружений в городе. Обвинение считало, что объект приняли с нарушениями — они были непригодны для использования. По мнению органов, чиновники знали, что пусконаладочные работы не проводились, но главный архитектор Башкирии и глава города дали добро на приёмку работ. Вскоре очистные сооружения пришли к аварийному состоянию. Ущерб оценивался в 267,5 млн рублей.