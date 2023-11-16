Верховный суд Башкирии уменьшил тюремный срок двум осужденным министрам правительства

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Бывшие министры правительства Башкирии получили реальные сроки. Верховный суд огласил новое решение после апелляции.
Напомним, речь идёт об уголовном деле о служебном подлоге и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. На скамье подсудимых, министр строительства Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ Борис Беляев. Также, по уголовному делу проходили Рамиль Сафин, Шадмурат Бикимбетов и Юрий Куров.
На момент совершения преступления, Рамзиль Кучарбаев руководил Управлением капитального строительства, ему подчинялись Сафин и Бикимбетов. Борис Беляев был мэром Кумертау, его заместителем являлся Куров.
В 2017 году Управление капитального строительства выступало заказчиком услуг по строительству очистных сооружений в городе. Обвинение считало, что объект приняли с нарушениями — они были непригодны для использования. По мнению органов, чиновники знали, что пусконаладочные работы не проводились, но главный архитектор Башкирии и глава города дали добро на приёмку работ. Вскоре очистные сооружения пришли к аварийному состоянию. Ущерб оценивался в 267,5 млн рублей.
В июне 2023 года Ленинский районный суд приговорил двух министров к 6 годам лишения свободы на каждого. Ранее глава Башкирии отказался увольнять чиновников из-за того, что решение суда не вступило в законную силу.
Сегодня Верховный Суд Башкирии смягчил наказание для обвиняемых. Апелляция переквалифицировала преступления чиновников на часть 1 статьи 286 УК РФ — превышение полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Таким образом Кучарбаев осужден на 3 года в колонии-поселении, Беляев — на 2 года. Остальные фигуранты дела приговорены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода — они освобождены из-под стражи в зале суда.
По той же статье, по которой осудили министров ЖКХ и строительства, проходит сейчас бывший мэр Сибая и нынешний министр предпринимательства Рустем Афзалов — он обвиняется в махинациях по ремонту дорог.