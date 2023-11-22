Нефтяники из Башкирии уступают Москве, Сахалину и Санкт-Петербургу по зарплатам

По данным аналитиков, добыча нефти и газа — лидирующая отрасль в стране по оплате труда. Средние зарплаты по стране там составляют 176 734 рубля. Она опережает менеджмент, разработку программного обеспечения и финансы. Следом идут управление воздушным и космическим транспортом и производство табачных изделий.