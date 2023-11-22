mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Нефтяники из Башкирии оказались в пятёрке лидеров по зарплатам

Нефтяники из Башкирии уступают Москве, Сахалину и Санкт-Петербургу по зарплатам

22 ноября 2023, 08:28
Фото: 1MI

Нефтяники из Башкирии оказались в пятёрке лидеров по зарплатам

Те отрасли, которые заявляют о дефиците кадров, далеки от топовых позиций по условиям для работников.

Работники нефтегазодобывающей отрасли из Башкирии оказались в пятёрке лидеров по уровню зарплат. Доходы подсчитали в консалтинговой компании FinExpertiza.

По данным аналитиков, добыча нефти и газа — лидирующая отрасль в стране по оплате труда. Средние зарплаты по стране там составляют 176 734 рубля. Она опережает менеджмент, разработку программного обеспечения и финансы. Следом идут управление воздушным и космическим транспортом и производство табачных изделий.

Страхи и предубеждения: история уфимки ставшей единственной женщиной-пилотом в РБ
Узнать подробнее

Образование, в котором чиновники видят огромный дефицит кадров, находится на 59 месте. На 33 месте расположилось производство машин и оборудования. Напомним, Уфимское моторостроительное производственное объединение — ведущее предприятие по производству авиационных двигателей — заявило о нехватке 4800 работников.

В десятку лидеров попали рыболовство, научная деятельность и разработки, производство кокса и нефтепродуктов, добыча металлических руд. Худшие условия у работников текстильной промышленности, в деятельности по предоставлению продуктов питания, у почтальонов и курьеров, производителей изделий из школы и работников коммунальных служб.

Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе
Узнать подробнее

В Башкортостане нефтегазодобытчикам предлагают зарплату выше, чем в среднем по отрасли — 271,3 тысячи рублей — это четвёртый показатель по стране. Тройку лидеров составили Сахалинская область (556,3 тыс рублей), Москва (473,4 тыс рублей), Санкт-Петербург (451,6 тыс рублей). Вслед за нашей республикой разместился Ямало-Ненецкий автономный округ — там доходы рабочих составляют 270,9 тысяч рублей.

Татарстан оказался в десятке лидеров по зарплатам для программистов.

Также у Башкирии есть сомнительное достижение — она попала в топ регионов по количеству микрозаймов, оставив позади как Татарию, так и Северную столицу.

#Экономика#Аналитика#Зарплата#Новости Башкирии#Нефть#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии
Сегодня, 08:49
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
Сегодня, 11:36
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00