Нефтяники из Башкирии уступают Москве, Сахалину и Санкт-Петербургу по зарплатам

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Работники нефтегазодобывающей отрасли из Башкирии оказались в пятёрке лидеров по уровню зарплат. Доходы подсчитали в консалтинговой компании FinExpertiza.
По данным аналитиков, добыча нефти и газа — лидирующая отрасль в стране по оплате труда. Средние зарплаты по стране там составляют 176 734 рубля. Она опережает менеджмент, разработку программного обеспечения и финансы. Следом идут управление воздушным и космическим транспортом и производство табачных изделий.
Образование, в котором чиновники видят огромный дефицит кадров, находится на 59 месте. На 33 месте расположилось производство машин и оборудования. Напомним, Уфимское моторостроительное производственное объединение — ведущее предприятие по производству авиационных двигателей — заявило о нехватке 4800 работников.
В десятку лидеров попали рыболовство, научная деятельность и разработки, производство кокса и нефтепродуктов, добыча металлических руд. Худшие условия у работников текстильной промышленности, в деятельности по предоставлению продуктов питания, у почтальонов и курьеров, производителей изделий из школы и работников коммунальных служб.
В Башкортостане нефтегазодобытчикам предлагают зарплату выше, чем в среднем по отрасли — 271,3 тысячи рублей — это четвёртый показатель по стране. Тройку лидеров составили Сахалинская область (556,3 тыс рублей), Москва (473,4 тыс рублей), Санкт-Петербург (451,6 тыс рублей). Вслед за нашей республикой разместился Ямало-Ненецкий автономный округ — там доходы рабочих составляют 270,9 тысяч рублей.
Татарстан оказался в десятке лидеров по зарплатам для программистов.
Также у Башкирии есть сомнительное достижение — она попала в топ регионов по количеству микрозаймов, оставив позади как Татарию, так и Северную столицу.