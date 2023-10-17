Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Уфе недобор коммунальщиков составляет 30%. Об этом сообщает «Ъ-Башкортостан» со ссылкой на мэрию.
Издание приводит слова чиновника городской администрации, утверждающего, что коммунальные службы укомплектованы рабочими лишь на 70%. По словам начальника УКХиБ Рустема Хамитова, в столице свободны 872 вакансии. Сейчас в штате коммунальных организаций есть 798 водителей и 901 дорожных рабочих.
Также работник администрации рассказал о планах управления на ближайшую зиму. Убирать улицы будут 418 машин.
На сайте «Работа России» работодатель «УЖХ Октябрьского района Уфы» предлагает водителям и трактористам 28 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.
Ранее мы рассказывали, что республике не хватает водителей, охранников и грузчиков. А потребность некоторых предприятий исчисляется тысячами человек.