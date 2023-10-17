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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

В столице Башкирии остро не хватает коммунальных работников

Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе

17 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI

В столице Башкирии остро не хватает коммунальных работников

Городские власти переживают за зимний коммунальный сезон.

В Уфе недобор коммунальщиков составляет 30%. Об этом сообщает «Ъ-Башкортостан» со ссылкой на мэрию.

Издание приводит слова чиновника городской администрации, утверждающего, что коммунальные службы укомплектованы рабочими лишь на 70%. По словам начальника УКХиБ Рустема Хамитова, в столице свободны 872 вакансии. Сейчас в штате коммунальных организаций есть 798 водителей и 901 дорожных рабочих.

Также работник администрации рассказал о планах управления на ближайшую зиму. Убирать улицы будут 418 машин.

На сайте «Работа России» работодатель «УЖХ Октябрьского района Уфы» предлагает водителям и трактористам 28 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали, что республике не хватает водителей, охранников и грузчиков. А потребность некоторых предприятий исчисляется тысячами человек.

В Башкирии острый дефицит водителей, охранников и грузчиков
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#Общество#Город#Уфа#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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