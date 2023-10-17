Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе

Издание приводит слова чиновника городской администрации, утверждающего, что коммунальные службы укомплектованы рабочими лишь на 70%. По словам начальника УКХиБ Рустема Хамитова, в столице свободны 872 вакансии. Сейчас в штате коммунальных организаций есть 798 водителей и 901 дорожных рабочих.