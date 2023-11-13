Страхи и предубеждения: история уфимки ставшей единственной женщиной-пилотом в РБ

Героине очень нравится Уфа, особые впечатления вызывает облёт по водным рубежам города. Она считает Уфу красивым местом. Только благодаря вертолёту у людей есть возможность увидеть землю с высоты в 300 метров, откуда её можно разглядеть с лучших ракурсов. Но любимым направлением собеседница считает Павловское водохранилище. Время полёта до него от Уфы занимает полчаса. Виды на подлёте к водохранилищу и у самого водоёма она называет потрясающими.