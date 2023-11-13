Страхи и предубеждения: история уфимки ставшей единственной женщиной-пилотом в РБ

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Алина — единственная женщина — пилот вертолёта в Башкирии. В беседе с нами она рассказала, как пришла к пилотированию, какие места республики наиболее красивые с высоты полёта и что думает о гендерном неравенстве.
В детстве героиня не задумывалась о том, чтобы посвятить себя авиации. Она получила высшее управленческое образование, могла занимать административные должности, не имеющие ничего общего с пилотированием. Сначала она строила карьеру в частном бизнесе, потом перешла на госслужбу. Алина работала на престижном месте, поэтому, вспоминает она, многие не понимали, как она может уйти оттуда ради возможности летать.
Но в 2019 году рядом с её домом построили первый коммерческий вертолётный центр в Уфе. Знакомые предложили заняться его развитием, зная об опыте Алины в управлении. Находясь в декрете, она решила, что можно попробовать.
— И меня это так увлекло, что я была в диком восторге, когда состоялся первый полёт на вертолёте. Первые минуты полёта я смотрю и думаю: «Вот это работа мечты». Какое-то озарение сверху! — Алина.
Взять пульт управления ей разрешили не сразу. В течение первых месяцев давали подержать ручку управления циклического шага.
По воспоминаниям Алины, она удивлялась тому, каким образом пилотам удаётся управлять таким сложным устройством. Дело в том, что вертолёт — более сложное устройство для пилотирования, чем самолёт, потому что его нужно удерживать в 3 плоскостях.
— То есть, у тебя — 3 рычага управления. Все руки и ноги должны быть заняты.
Шло время, Алина продолжала заниматься арендой вертолётов, развитием коммерческой среды центра. В 31 год она поняла, что хочет учиться летать.
Большинство людей были шокированы мечтой девушки. По словам Алины, вокруг её считают «сумасшедшей».
— Но это — до первого полета со мной. Полетав вместе, говорят, что в чём-то меня понимают. Но не все — у каждого своя страсть и страхи. Например, я настороженно отношусь к погружениям в воду, как кто-то — к высоте.
Перед тем, как стать пилотессей, Алине пришлось столкнуться с несколькими препятствиями. Во-первых, обучение на удостоверение коммерческого пилота очень дорогостоящее, потому что нужно «налетать» 43 учебных часа. А это значит, что на 43 часа нужно арендовать воздушное судно с инструктором. Во-вторых, в этой профессии высокие требования по медицинским показателям.
Алина не с первой попытки прошла врачебно-лётную комиссию. Кроме общих медицинских данных, эксперты оценивают психологическое состояние кандидата, проводят тесты на скорость обработки информации и принятия решений. На этом этапе отсеивается большое количество кандидатов частное пилотное удостоверение. Другое требование — высшее образование (независимо от профиля, не обязательно лётное).
Обучение проходило в Уфе и Москве. Получив свидетельство, Алина осознала — всё возможно!
— Я — единственная девушка в регионе, кто пилотирует вертолёт. Много самолётчиц. В будущем я бы тоже хотела обучиться управлять самолётом. Наверное, после вертолёта будет проще.
Третья проблема, с которой столкнулась Алина, актуальна даже в такой современной и технологичной сфере, как авиация — это сексизм.
— К девушкам многие относятся, мягко говоря, настороженно.
В СССР, по её словам, было распространено явление, когда в малой авиации пилотировали женщины. В новых реалиях такое встречается реже, но ситуация меняется. Если 5-10 лет назад женщинам было намного сложнее, то сейчас стереотип ломается. Алина считает это общим трендом.
— Женское сообщество — очень вдохновляющее. Среди них встречаются и пилотессы самолётов, и космонавтки.
Например, в менеджменте женщины занимают должности в сферах, требующих технологических знаний, структурного и системного мышления. Алина считает, что сейчас невозможно женщин заставить отказаться от стремлений получить образование, построить карьеру. Она считает, что на нашем веку в «домострой» вернуться невозможно — «маховик давно запущен». В то же время социализация не обязательно должна противоречить и биологическим возможностям — Алине удаётся заниматься и воспитанием детей, и самореализацией.
Героине очень нравится Уфа, особые впечатления вызывает облёт по водным рубежам города. Она считает Уфу красивым местом. Только благодаря вертолёту у людей есть возможность увидеть землю с высоты в 300 метров, откуда её можно разглядеть с лучших ракурсов. Но любимым направлением собеседница считает Павловское водохранилище. Время полёта до него от Уфы занимает полчаса. Виды на подлёте к водохранилищу и у самого водоёма она называет потрясающими.
Вторым любимым местом Алина называет деревню Толпарово в Гафурийском районе. Там находятся скала Кузьганак и гора Мамбет. Она называет эти просторы «башкирскими Альпами».
Вертолёт даёт чувство свободы. В отличие от самолёта, ему не нужен специальный аэродром.
— Например, если во время полёта захочется остановиться где-то на полянке, посмотреть на то, как течёт речка, помедитировать — теоретически это возможно.
Сверху меняется и восприятие жизни. Алина любит приводить в пример то, как с высоты выглядит уфимский фанерный завод:
— Внизу сложены брёвна и деревья. Кажется, будто спички лежат. Стоит приподняться выше и взглянуть на привычные ситуации и проблемы, как они становятся мелочными и легко решаемым. Поэтому я всегда советую знакомым летать, чтобы вырваться из суеты, приподняться над проблемами и обновить мышление. Тем более, вертолёт — самое безопасное и высокотехнологичное средство для этого.
Алина считают мечту о небе «дорогой» — как финансово, так и «энергетически». Но, продолжает пилотесса, оно того стоит. «Небо любит смелых. Если действительно хочется летать, то нужно идти и делать, потому что по ту сторону страха — самые крутые эмоции!».
По мнению героини, гендерные предубеждения и страхи окружающих людей не должны являться препятствием для такой «дорогой» мечты.