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Башкирия попала в топ-5 по числу микрозаймов, опередив Татарию и Санкт-Петербург

Погрязли в долгах. Башкирия опередила Татарию по числу микрозаймов

21 ноября 2023, 16:00
Фото: 1MI

Башкирия попала в топ-5 по числу микрозаймов, опередив Татарию и Санкт-Петербург

Башкирия закрепила сомнительное «достижение».

Башкирия оказалась в пятёрке анти-лидеров по количеству взятых микрозаймов. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй.

Исследователи выяснили, что в октябре россияне чаще залезали в долги микрофинансовым организациям, чем в сентябре — 2,93 млн раза против 2,87 млн. Рост — в 2%.

По итогам сентября Башкирия оказалась в пятёрке лидеров. Результат прошлого месяца подтвердил статус республики, любящей залезать в краткосрочные долги. Жители республики 99,3 тысяч раз брали кредит в микрофинансовых конторах. Впереди нас — Москва, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Месяцем ранее микрозаймы в Башкирии брали 98 тысяч раз.

Следующая на шестом месте Башкирия «отстала» более, чем на 14 тысяч — там услугами «займа до получки» воспользовались 85,1 тысяч раз, а в Санкт-Петербурге — 83,3 тысяч раз.

Ранее мы рассказывали, что закредитованность автолюбителей Башкирии и Татарии выросла почти в 2 раза.

Башкирские и татарские автолюбители залезли в кредиты на миллиарды рублей
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#Общество#Экономика#Кредиты#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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