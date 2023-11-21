Погрязли в долгах. Башкирия опередила Татарию по числу микрозаймов

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Башкирия оказалась в пятёрке анти-лидеров по количеству взятых микрозаймов. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй.
Исследователи выяснили, что в октябре россияне чаще залезали в долги микрофинансовым организациям, чем в сентябре — 2,93 млн раза против 2,87 млн. Рост — в 2%.
По итогам сентября Башкирия оказалась в пятёрке лидеров. Результат прошлого месяца подтвердил статус республики, любящей залезать в краткосрочные долги. Жители республики 99,3 тысяч раз брали кредит в микрофинансовых конторах. Впереди нас — Москва, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Месяцем ранее микрозаймы в Башкирии брали 98 тысяч раз.
Следующая на шестом месте Башкирия «отстала» более, чем на 14 тысяч — там услугами «займа до получки» воспользовались 85,1 тысяч раз, а в Санкт-Петербурге — 83,3 тысяч раз.
Ранее мы рассказывали, что закредитованность автолюбителей Башкирии и Татарии выросла почти в 2 раза.