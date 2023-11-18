Стало известно состояние вахтовика из Башкирии, на которого напал медведь в Якутии

Специальным авиарейсом раненных доставили в Москву. Сообщается, что сотрудники ООО «РусГазБурение» проходят лечение в отделении травматологии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Они выражают благодарность своим коллегам, которые, по их словам, помогли спасти их жизни. Также они поблагодарили врачей из посёлка Витим.