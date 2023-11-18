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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Рабочий из Башкирии, на которого напал медведь в Якутии, лечится в Москве

Стало известно состояние вахтовика из Башкирии, на которого напал медведь в Якутии

18 ноября 2023, 15:15
Фото: 1MI

Рабочий из Башкирии, на которого напал медведь в Якутии, лечится в Москве

Мы узнали подробности о фирме, в которой трудились вахтовики.

Вахтовик из Башкирии, которого едва не разодрал медведь в Саха (Якутии), проходит лечение в институте Склифосовского. Об этом сообщает телеграм-канал работодателя.

Благодарность коллегам и хирургу

Напомним, несколько дней назад медведь пробрался в рабочий посёлок, где жили вахтовики из разных регионов. Они занимались обустройством Чаяндинского месторождения, который является узловым центром трубопровода «Сила Сибири». Вместе с нашим земляком пострадал ещё один рабочий.

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Специальным авиарейсом раненных доставили в Москву. Сообщается, что сотрудники ООО «РусГазБурение» проходят лечение в отделении травматологии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Они выражают благодарность своим коллегам, которые, по их словам, помогли спасти их жизни. Также они поблагодарили врачей из посёлка Витим.

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Московская регистрация и суд с уфимским заводом

Компания, в которой трудились вахтовики, зарегистрирована в Москве. Её учредителем выступает АО «Компания Рид», владеющее также фирмами «Газнефтесервис» (Москва) и «ЦГБ» (Оренбург). Гендиректор «Компании Рид» Юрий Удот также владеет фирмами «Форт капитал, Буровые системы» и «Вершина капитал». Все они занимаются финансовыми услугами.

«РусГазБурение» имеет свои филиалы, зарегистрированные в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — «Уттист-Бурсервис, Центр цементирования скважин» и «РГБ-Сервис». В штате организации числится 753 сотрудника.

Одно структурное подразделение «РусГазБурения» находится в Уфе. По версии сервиса проверки контрагентов Rusprofile, «РусГазБурение» занимает 12 место по выручке в отрасли услуг в области добычи нефти и газа.

Также мы узнали, что 5 октября «Уфимский завод буровых технологий» подал в суд на организацию, требуя вернуть с «РусГазБурения» задолженности в 2,16 млн рублей и неустойки 401,7 тысяч рублей. Иск подан в Арбитражный суд г. Москвы. Первое заседание пройдёт 29 ноября.

#Общество#Экономика#Происшествия#Новости Башкирии#Нападение медведей#Идэль Гумеров#Республика Саха (Якутия)
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