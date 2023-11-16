Якутский медведь едва не разорвал вахтовика из Башкирии

Как передаёт источник, дело происходило на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЧНГКМ), в рабочем посёлке. Двое мужчин стояли в курилке, как вдруг услышали лай собак. Рабочие поняли — медведь-шатун ищет пропитание, поэтому вышел к людям. В это же время из своего вагончика (вахтовики в Чаянде живут в восьмиместных вагончиках — прим. ред) вышел рабочий из Уфы. Когда он всё же заметил дикого зверя, было поздно — медведь догнал уфимца и мощной лапой прошёлся по голове нашего земляка.