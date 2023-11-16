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В Якутии медведь напал на вахтовика из Уфы

Якутский медведь едва не разорвал вахтовика из Башкирии

16 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Якутии медведь напал на вахтовика из Уфы

Также пострадал его коллега — они занимались обустройством скважин.

В Якутии на вахтовика из Башкирии напал медведь, передаёт телеграм-канал «Короче, Уфа».

Как передаёт источник, дело происходило на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЧНГКМ), в рабочем посёлке. Двое мужчин стояли в курилке, как вдруг услышали лай собак. Рабочие поняли — медведь-шатун ищет пропитание, поэтому вышел к людям. В это же время из своего вагончика (вахтовики в Чаянде живут в восьмиместных вагончиках — прим. ред) вышел рабочий из Уфы. Когда он всё же заметил дикого зверя, было поздно — медведь догнал уфимца и мощной лапой прошёлся по голове нашего земляка.

Кроме него, медведь ранил второго сотрудника. Пострадавших работников зовут Эльдар Г. и Иван Б.

Фото: https://t.me/rusgazbureniye

Речь идёт о работниках «РусГазБурение», занимающейся строительством вышек, отсыпкой дорог и обустройством месторождений. ЧНГКМ является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Оттуда же поступает сырьё для Амурского газоперерабатывающего завода. На строительстве объекта работали студенты и вахтовики из Башкирии.

В минздраве Саха подтвердили информацию о нападении бурого зверя. Состояние пострадавших там отмечают как средней степени тяжести. Однако телеграм-канал «РусГазБурения» рассказал о том, что работников доставили спецбортом на лечение в институт им. Склифосовского в Москву.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Вахта#Республика Саха (Якутия)
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