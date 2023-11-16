Якутский медведь едва не разорвал вахтовика из Башкирии

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Якутии на вахтовика из Башкирии напал медведь, передаёт телеграм-канал «Короче, Уфа».
Как передаёт источник, дело происходило на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЧНГКМ), в рабочем посёлке. Двое мужчин стояли в курилке, как вдруг услышали лай собак. Рабочие поняли — медведь-шатун ищет пропитание, поэтому вышел к людям. В это же время из своего вагончика (вахтовики в Чаянде живут в восьмиместных вагончиках — прим. ред) вышел рабочий из Уфы. Когда он всё же заметил дикого зверя, было поздно — медведь догнал уфимца и мощной лапой прошёлся по голове нашего земляка.
Кроме него, медведь ранил второго сотрудника. Пострадавших работников зовут Эльдар Г. и Иван Б.
Речь идёт о работниках «РусГазБурение», занимающейся строительством вышек, отсыпкой дорог и обустройством месторождений. ЧНГКМ является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Оттуда же поступает сырьё для Амурского газоперерабатывающего завода. На строительстве объекта работали студенты и вахтовики из Башкирии.
В минздраве Саха подтвердили информацию о нападении бурого зверя. Состояние пострадавших там отмечают как средней степени тяжести. Однако телеграм-канал «РусГазБурения» рассказал о том, что работников доставили спецбортом на лечение в институт им. Склифосовского в Москву.
Этим летом медведи атаковали Башкирию. Осенью к ним подключились куницы.