На трассе, из-за которой арестован директор «Башкиравтодора», погиб рабочий из Самары

Специалисты инспекции узнали, что работники не были официально трудоустроены в подрядную организацию ООО «Танып», а трудились по договору оказания услуг. Но в надзорном органе выявили, что по факту они выполняли трудовые обязанности, а сам договор ГПХ регулировал трудовые отношения между фирмой и сотрудниками.