На трассе, из-за которой арестован директор «Башкиравтодора», погиб рабочий из Самары

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:41
Гострудинспекция провела расследование смерти рабочего на строительстве трассы «Бирск — Тастуба — Сатка».
Дорога должна облегчить движение между Башкирией и Челябинской и Свердловской областями и соединить северо-восточные районы республики с её центром. Ранее дорога не раз становилась центром скандалов. Её завершение несколько раз переносилось, на сегодня сроком открытия обозначен декабрь 2023 года.
В конце прошлой недели был арестован глава «Башкиравтодора», ответственного за стройку. Выяснилось, что гендиректор компании и два подельника из подрядной организации освоили 91 млн рублей на доставке дорожно-строительных и инертных материалов для нужд трассы. Мы подробно рассказывали об этом деле.
По мнению трудовой инспекции, к гибели 61-летнего дорожного рабочего привела плохое обеспечение безопасности труда. На уроженца Самарской области наехал каток, водитель которого двигался «задним ходом». От полученных травм рабочий скончался на месте.
Специалисты инспекции узнали, что работники не были официально трудоустроены в подрядную организацию ООО «Танып», а трудились по договору оказания услуг. Но в надзорном органе выявили, что по факту они выполняли трудовые обязанности, а сам договор ГПХ регулировал трудовые отношения между фирмой и сотрудниками.
Проверка выявила, что подобные же договоры действуют с ещё 66 работниками организации. 51 рабочий — выходцы из Армении. На самом деле, отношения с ними должны были регулироваться трудовыми договорами.
В списке нарушений прав рабочих также числились отсутствие обучения по охране труда, невыдача защитного инвентаря, непроведение обязательных медкомиссий. После проверок руководство фирмы получило предписание и привлечено к административной ответственности — ООО «Танып» должно заплатить штрафы.
«Танып» принадлежит предпринимателю Овику Нргеяну. Второй его фирмой является «Башстройпроект», в которой ему принадлежит треть доли. В 2022 году 48 сотрудников фирмы принесли «Таныпу» прибыль в 27 млн рублей.
Фирма участвует в госконтрактах — с 2000 года она получила 417 подрядов на сумму 7,5 млрд рублей. Последний контракт был заключён 18 октября на ремонт 3 километров трассы «Бирск — Тастуба — Сатка». За это «Танып» получит 50,880 млн рублей. Контракт заключён с Управлением дорожного хозяйства Башкирии, которое занимает второе место в списке наиболее частых заказчиков Овика Нргеяна после администрации Нефтекамска.
Также Гострудинспекция подала в суд на «Танып» для установления факта трудовых отношений, чтобы родственники погибшего рабочего могли получить компенсации. Ранее мы рассказывали о том, как в Башкирии погиб рабочий на птицефабрике, где этим летом бушевал птичий грипп.