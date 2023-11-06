Кадровый голод в Башкирии усиливается: появились новые данные о рынке труда

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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На рынке труда напряжённая ситуация — кадровый резерв уменьшается. Обновлённую информацию предоставил Башстат.
В мае–июле этого года число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи человек. Тогда безработица составляла 2,4%.
Но в следующий период показатель вернулся в исходные значения — по данными статистики, безработица в июне–августе составляла 2,3%. А общее число безработных стало даже меньше, чем в апреле–июне — теперь таковых по методологии Международной организации труда 45,2 тысячи.
Аналогичный показатель в 2,3% сформировался по Приволжскому федеральному округу. Самый серьёзный кадровый дефицит — в Нижегородской области, там всего лишь 1,5% безработных (25,6 тысяч человек). В Татарии безработица составляет 2%.
Ранее мы рассказывали о том, что дефицит рабочих наблюдается в коммунальной сфере Уфы и в общественном транспорте.