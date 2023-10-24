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Posted 24 октября, 16:08

Published 24 октября, 16:08

Modified 24 октября, 16:21

Updated 24 октября, 16:21

Муниципальные перевозчики Уфы заявили о дефиците кадров

Общественному транспорту Уфы не хватает сотен водителей

24 октября 2023, 16:08
Фото: 1MI

Муниципальные перевозчики Уфы заявили о дефиците кадров

Рабочие требуются как частным, так и государственным перевозчикам.

Уфимская мэрия рассказала о том, сколько водителей нужно для нормальной работы общественного транспорта.

Кадровый голод назывался одной из ключевых причин транспортного хаоса в Уфе. Перевозчики и городские власти ссылаются на нехватку водителей, а также выбытие работников из-за болезней. Транспортный эксперт Олег Арефьев считает, что имеет место «спираль дефицита водителей» — из-за сложных условий труда и маленькой зарплаты персонал уходит, оставляя оставшихся с ещё большей нагрузкой. Не выдерживая, они тоже ищут работу в других сферах.

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О нехватке рабочих заявляют как частные перевозчики, так и муниципальные. Например, мэрия рассказала, что водителей ищут в государственном «Башавтотрансе», ООО «Альянс СКД», ООО «ПАН АВТО» и в муниципальном «Управлении инфраструктурой транспорта», обслуживающим электротранспорт.

Всего Уфе не хватает более 340 работников. Для обслуживания автобусов нужны 140 водителей, троллейбусов — 126, трамваев — 77. Больше всего дефицит ощущается в «Башавтотрансе», который срочно ищет 100 водителей.

Власти не раз высказывались о кадровом голоде. Например, коммунальной сфере не хватает водителей и трактористов, а лёгкая промышленность нуждается в тысяче швей.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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