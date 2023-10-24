Общественному транспорту Уфы не хватает сотен водителей

Posted 24 октября, 16:08
Published 24 октября, 16:08
Modified 24 октября, 16:21
Updated 24 октября, 16:21
Уфимская мэрия рассказала о том, сколько водителей нужно для нормальной работы общественного транспорта.
Кадровый голод назывался одной из ключевых причин транспортного хаоса в Уфе. Перевозчики и городские власти ссылаются на нехватку водителей, а также выбытие работников из-за болезней. Транспортный эксперт Олег Арефьев считает, что имеет место «спираль дефицита водителей» — из-за сложных условий труда и маленькой зарплаты персонал уходит, оставляя оставшихся с ещё большей нагрузкой. Не выдерживая, они тоже ищут работу в других сферах.
О нехватке рабочих заявляют как частные перевозчики, так и муниципальные. Например, мэрия рассказала, что водителей ищут в государственном «Башавтотрансе», ООО «Альянс СКД», ООО «ПАН АВТО» и в муниципальном «Управлении инфраструктурой транспорта», обслуживающим электротранспорт.
Всего Уфе не хватает более 340 работников. Для обслуживания автобусов нужны 140 водителей, троллейбусов — 126, трамваев — 77. Больше всего дефицит ощущается в «Башавтотрансе», который срочно ищет 100 водителей.
Власти не раз высказывались о кадровом голоде. Например, коммунальной сфере не хватает водителей и трактористов, а лёгкая промышленность нуждается в тысяче швей.