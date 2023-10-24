Общественному транспорту Уфы не хватает сотен водителей

Кадровый голод назывался одной из ключевых причин транспортного хаоса в Уфе. Перевозчики и городские власти ссылаются на нехватку водителей, а также выбытие работников из-за болезней. Транспортный эксперт Олег Арефьев считает, что имеет место «спираль дефицита водителей» — из-за сложных условий труда и маленькой зарплаты персонал уходит, оставляя оставшихся с ещё большей нагрузкой. Не выдерживая, они тоже ищут работу в других сферах.