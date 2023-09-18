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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:29

Процент безработных в Башкирии вырос впервые с апреля прошлого года

В Башкирии впервые в этом году зафиксирован рост безработицы

18 сентября 2023, 05:01
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Процент безработных в Башкирии вырос впервые с апреля прошлого года

Росстат обновил данные о состоянии рынка труда

Число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи — с 45,5 до 47 тысяч. Столько соискателей работы зафиксировал Росстат в период с мая по июль. Вырос и процент безработицы — теперь он составляет 2,4%. До этого он составлял стабильные 2,3% начиная с февраля.

При этом по всему Приволжскому федеральному округу процент безработицы снизился на одну десятую процента — с 2,5% до тех же самых 2,4%. Заметно снизилась их численность — с 369,2 тысяч человек до 350,4 тысяч человек.

В соседних регионах безрабоица снизилась примерно на те же значения, на сколько она выросла в Башкирии. Так, на 0,1% стало меньше безработных в Татарии, на 0,2% — в Оренбуржье и в Пермском крае, а в Челябинской области показатель не изменился.

В целом по стране процент безработных тоже остаётся стабильным — упал с 3,2 до 3,1%. Численность безработных в России стала меньше на 63 400 человек — теперь таких людей 2 млн. 344 тыс. 200, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Год назад их было почти на 600 тыс. больше.

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Несмотря на рост безработицы, общая численность рабочей силы в Башкортостане падает. По сравнению с 1 951 400 человек в апреле–июне, в мае–июле этот показатель составил 1 931 700 человек.

Можно предположить, рост безработицы в Башкирии на 0,1% не окажет существенного влияния на рынок труда.

#Общество#Уфа#Безработица#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Росстат#Дефицит кадров
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