В Башкирии впервые в этом году зафиксирован рост безработицы

В целом по стране процент безработных тоже остаётся стабильным — упал с 3,2 до 3,1%. Численность безработных в России стала меньше на 63 400 человек — теперь таких людей 2 млн. 344 тыс. 200, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Год назад их было почти на 600 тыс. больше.