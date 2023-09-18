В Башкирии впервые в этом году зафиксирован рост безработицы

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Число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи — с 45,5 до 47 тысяч. Столько соискателей работы зафиксировал Росстат в период с мая по июль. Вырос и процент безработицы — теперь он составляет 2,4%. До этого он составлял стабильные 2,3% начиная с февраля.
При этом по всему Приволжскому федеральному округу процент безработицы снизился на одну десятую процента — с 2,5% до тех же самых 2,4%. Заметно снизилась их численность — с 369,2 тысяч человек до 350,4 тысяч человек.
В соседних регионах безрабоица снизилась примерно на те же значения, на сколько она выросла в Башкирии. Так, на 0,1% стало меньше безработных в Татарии, на 0,2% — в Оренбуржье и в Пермском крае, а в Челябинской области показатель не изменился.
В целом по стране процент безработных тоже остаётся стабильным — упал с 3,2 до 3,1%. Численность безработных в России стала меньше на 63 400 человек — теперь таких людей 2 млн. 344 тыс. 200, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Год назад их было почти на 600 тыс. больше.
Несмотря на рост безработицы, общая численность рабочей силы в Башкортостане падает. По сравнению с 1 951 400 человек в апреле–июне, в мае–июле этот показатель составил 1 931 700 человек.
Можно предположить, рост безработицы в Башкирии на 0,1% не окажет существенного влияния на рынок труда.