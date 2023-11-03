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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Стало известно на сколько увеличилась средняя зарплата в Башкирии

Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат

3 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI

Стало известно на сколько увеличилась средняя зарплата в Башкирии

Данные Росстата о социально-экономическом положении страны указывают на рост средней заработной платы в Башкирии.

За восемь месяцев текущего года в республике средняя зарплата достигла 54 537 рублей, что является увеличением на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, Башкирия не вошла в топ-10 регионов России по росту зарплат.

В Курганской области зарплаты выросли сильнее всего — на 21,3%, а также в Оренбургской области (+21,1%), Чувашии (+20,2), Марий Эл (19,8%) и Алтайском крае (+19,1%). В целом по России средняя зарплата за восемь месяцев текущего года составила 70 293 рубля, что является увеличением на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Чукотском автономном округе жители получают больше всех в России. Средняя зарплата здесь составляет 153 235 рублей. В Ингушетии, напротив, зарплата самая маленькая. В среднем там жители получают 35 017 рублей в месяц.

#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Минимальная зарплата#Виалина Ахсанова
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