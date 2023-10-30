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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Башкирии обвиняемому в убийстве Дианы Сафаровой продлили домашний арест

В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой сделал заявление в зале суда

30 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI

В Башкирии обвиняемому в убийстве Дианы Сафаровой продлили домашний арест

Об этом сообщает адвокат потерпевшей стороны.

Чишминский районный суд продлил домашний арест подсудимому по делу о ДТП, в котором погибла известная блогерка Диана Сафарова.

Как сообщила телеграм-каналу «Честно говоря» адвокат потерпевшей стороны, мужчина и свидетели происшествия отказались от своих прежний показаний.

В то же время подсудимый просил суд изменить ему меру пресечения и, со слов адвоката, клялся, что будет помогать детям погибшей.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 9 мая в Чишмах. Как было установлено, подсудимый находился за рулем в нетрезвом состоянии и двигался на большой скорости. В результате столкнулся с «Хондой», за рулем которого находилась Диана Сафарова. Автомобиль женщины врезался в столб, а мужчина покинул место происшествия.

У погибшей остались несовершеннолетние дочь и двое сыновей.

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#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Суд#Новости Башкирии#Транспорт#Судебное заседание
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