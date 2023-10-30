В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой сделал заявление в зале суда

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 9 мая в Чишмах. Как было установлено, подсудимый находился за рулем в нетрезвом состоянии и двигался на большой скорости. В результате столкнулся с «Хондой», за рулем которого находилась Диана Сафарова. Автомобиль женщины врезался в столб, а мужчина покинул место происшествия.