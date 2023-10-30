В Башкирии обвиняемый в убийстве Дианы Сафаровой сделал заявление в зале суда

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Чишминский районный суд продлил домашний арест подсудимому по делу о ДТП, в котором погибла известная блогерка Диана Сафарова.
Как сообщила телеграм-каналу «Честно говоря» адвокат потерпевшей стороны, мужчина и свидетели происшествия отказались от своих прежний показаний.
В то же время подсудимый просил суд изменить ему меру пресечения и, со слов адвоката, клялся, что будет помогать детям погибшей.
Напомним, что ДТП произошло в ночь на 9 мая в Чишмах. Как было установлено, подсудимый находился за рулем в нетрезвом состоянии и двигался на большой скорости. В результате столкнулся с «Хондой», за рулем которого находилась Диана Сафарова. Автомобиль женщины врезался в столб, а мужчина покинул место происшествия.
У погибшей остались несовершеннолетние дочь и двое сыновей.