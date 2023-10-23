«Переломать ноги»: адвокат из Башкирии рассказала об угрозах в свой адрес

Напомним, блогреша Диана Сафарова погибла в результате ДТП в городе Чишмы в ночь на 9 мая. Было установлено, что обвиняемый будучи в нетрезвом состоянии двигался на большой скорости и соблюдал боковой интервал при выполнении обгона. В результате «Хонда Цивик», за рулем которого была Диана, вырезался в столб, а мужчина скрылся с места происшествия.