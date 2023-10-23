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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Адвокат семьи погибшей блогерши из Башкирии рассказала об угрозах в свой адрес

«Переломать ноги»: адвокат из Башкирии рассказала об угрозах в свой адрес

23 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI

Адвокат семьи погибшей блогерши из Башкирии рассказала об угрозах в свой адрес

О ситуации девушка рассказала журналистам проекта «Честно говоря».

Адвокат стороны погибшей в ДТП блогреши Дианы Сафаровой сообщила об угрозах, поступающих в её адрес с незнакомых номеров. По её словам, ранее позвонили со скрытого номера и пообещали переломать ноги. По мнению адвоката, за этим может стоять сторона подсудимого.

«Мне угрожали переломать ноги, если появлюсь в зале суда. Абонентский номер был скрыт. Я работаю уже более 10 лет, мне и раньше поступали угрозы, поэтому не боюсь. Посмотрю, что с этим делать, может быть, обращусь в полицию», — сообщила адвокат.

Предполагаемый виновник ДТП заявил, что раскаивается, но извиниться перед семьей погибшей не может из-за домашнего ареста. От дальнейших комментариев на вопрос о том, признает ли он свою вину, подсудимый отказался.

Напомним, блогреша Диана Сафарова погибла в результате ДТП в городе Чишмы в ночь на 9 мая. Было установлено, что обвиняемый будучи в нетрезвом состоянии двигался на большой скорости и соблюдал боковой интервал при выполнении обгона. В результате «Хонда Цивик», за рулем которого была Диана, вырезался в столб, а мужчина скрылся с места происшествия.

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#Общество#Азамат Нухов
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