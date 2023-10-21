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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Сегодня и завтра в Башкирии пройдут массовые рейды на дорогах

Сегодня и завтра в Башкирии пройдут массовые рейды на дорогах

21 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Об этом сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

В течение всех выходных на дорогах Башкирии пройдут рейды. Личный состав Госавтоинспекции будет усилен центральным аппаратом ГИБДД, специальным батальоном ДПС и другими службами органов МВД. Об этом сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов.

Так, сегодня, 21 октября, на дорогах республиканского и федерального значения будет направлено 16 экипажей ГИБДД. Завтра, 22 октября, число будет увеличено до 18 экипажей.

Проводиться рейды будут для профилактики ДТП, выявления и пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением автомобиля водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.

#Город#Элина Сайфранова#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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