Сегодня и завтра в Башкирии пройдут массовые рейды на дорогах

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В течение всех выходных на дорогах Башкирии пройдут рейды. Личный состав Госавтоинспекции будет усилен центральным аппаратом ГИБДД, специальным батальоном ДПС и другими службами органов МВД. Об этом сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов.
Так, сегодня, 21 октября, на дорогах республиканского и федерального значения будет направлено 16 экипажей ГИБДД. Завтра, 22 октября, число будет увеличено до 18 экипажей.
Проводиться рейды будут для профилактики ДТП, выявления и пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением автомобиля водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.