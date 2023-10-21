Сегодня и завтра в Башкирии пройдут массовые рейды на дорогах

В течение всех выходных на дорогах Башкирии пройдут рейды. Личный состав Госавтоинспекции будет усилен центральным аппаратом ГИБДД, специальным батальоном ДПС и другими службами органов МВД. Об этом сообщает глава ведомства Владимир Севастьянов.