Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада

В процессе профилактической проверки детского сада в с. Аксаково Белебеевского района специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке неотмеченную жидкость, содержащую спирт, объемом около 4 литров. Незамедлительно после этого инцидента в детском учреждении были вызваны сотрудники МВД, которые проведут расследование и выяснят, как данная жидкость попала на территорию детского сада.