Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В процессе профилактической проверки детского сада в с. Аксаково Белебеевского района специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке неотмеченную жидкость, содержащую спирт, объемом около 4 литров. Незамедлительно после этого инцидента в детском учреждении были вызваны сотрудники МВД, которые проведут расследование и выяснят, как данная жидкость попала на территорию детского сада.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Ранее Mkset сообщал о закрытие пищеблока в колледже Уфы. Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование после массового отравления студентов Уфимского торгово-экономического колледжа. Так, сотрудники ведомства приостановили деятельность пищеблока до решения суда. На данный момент угрозы распространения инфекции нет.