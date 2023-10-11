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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 07:14

Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада

Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии нашли алкоголь в пищеблоке детсада

11 октября 2023, 06:08
Фото: 1MI
Сотрудники МВД проведут расследование

В процессе профилактической проверки детского сада в с. Аксаково Белебеевского района специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке неотмеченную жидкость, содержащую спирт, объемом около 4 литров. Незамедлительно после этого инцидента в детском учреждении были вызваны сотрудники МВД, которые проведут расследование и выяснят, как данная жидкость попала на территорию детского сада.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Ранее Mkset сообщал о закрытие пищеблока в колледже Уфы. Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование после массового отравления студентов Уфимского торгово-экономического колледжа. Так, сотрудники ведомства приостановили деятельность пищеблока до решения суда. На данный момент угрозы распространения инфекции нет.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Детсад#Детское питание#Виалина Ахсанова
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