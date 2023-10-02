Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование после массового отравления студентов Уфимского торгово-экономического колледжа.
Так, сотрудники ведомства приостановили деятельность пищеблока до решения суда. На данный момент угрозы распространения инфекции нет.
Напомним, что студентам стало плохо после обеда в столовой колледжа. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.