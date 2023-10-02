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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты

Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты

2 октября 2023, 05:06
Фото: 1MI
Речь идет об Уфимском торгово-экономическом колледже.

Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование после массового отравления студентов Уфимского торгово-экономического колледжа.

Так, сотрудники ведомства приостановили деятельность пищеблока до решения суда. На данный момент угрозы распространения инфекции нет.

Напомним, что студентам стало плохо после обеда в столовой колледжа. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.

#Элина Сайфранова
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