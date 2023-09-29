Пенсионеры Башкирии массово атаковали загсы: что случилось

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Согласно проведенному анализу, среди женщин этот показатель возрос на 4,5%, а среди мужчин — на 7,9%.
За 2022 год ЗАГС зарегистрировал 483 невесты и 779 женихов пожилого возраста. Кроме того, отмечается, что 66 женихов и 43 невесты вступили в брак впервые в своей жизни.
Ранее Mkset сообщал, что в 2023 году число браков значительно выросло. Согласно отчету, с января по июль 2023 года было зарегистрировано 12 580 браков. В то же время, в 2022 году этот показатель составил 12 260 пар