Работник органов наркоконтроля возглавил Управление развития территорий Уфы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Новым начальником Управления комплексного развития территорий стал 44-летний Руслан Асанов. Об этом сообщили накануне в мэрии города.
Руслан Асанов родился в селе Калтасы, имеет диплом Уфимского юридического института по специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук.
Ранее работал в органах внутренних дел и наркоконтроля, в БГУ и БАГСУ. Непосредственно перед новым назначением занимал должность начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы.