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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Работник органов наркоконтроля возглавил Управление развития территорий Уфы

Работник органов наркоконтроля возглавил Управление развития территорий Уфы

25 сентября 2023, 05:16
Фото: мэрия Уфы
Назначен новый начальник Управления развития территории администрации.

Новым начальником Управления комплексного развития территорий стал 44-летний Руслан Асанов. Об этом сообщили накануне в мэрии города.

Руслан Асанов родился в селе Калтасы, имеет диплом Уфимского юридического института по специальности «Юриспруденция», является кандидатом юридических наук.

Ранее работал в органах внутренних дел и наркоконтроля, в БГУ и БАГСУ. Непосредственно перед новым назначением занимал должность начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы.

#Политика#Общество#Элина Сайфранова#Чиновники#Новости Уфы#Кадровые изменения#Новые назначения
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